Cine va fi candidatul la Capitală? Nicolae Ciucă, despre testarea în sondaje a lui Ionuț Lupescu: 'A făcut parte din generația de aur și a făcut istorie'

Liderul PNL Nicolae Ciucă a declarat luni seară, la Digi24, că Ionuț Lupescu este o persoană foarte bună pentru a fi testată în sondaje.

„N-am uitat și am căutat să vedem acei oameni care au în spate un background, inclusiv managerial. Ionuț Lupescu a făcut parte din stafful UEFA, a gestionat un buget de 5,5 mld pe an și l-a gestionat foarte bine. (...) Eu îl evaluez ca de altfel pe toți cei care au făcut performanță în sport și care au disponibilitatea să se sacrifice pe sine pentru a-și îndeplini un anume obiectiv. A făcut parte din generația de aur și a făcut istorie. Eu consider că este o persoană foarte bună pentru a fi testat și sondat în acest moment. Vedem ce zic bucureștenii”, a spus Nicolae Ciucă.

Cât despre un candidat comun cu PSD, Nicolae Ciucă a spus: „Dacă vom găsi acea persoană care să fie agreată de ambele partide și care să aibă dorința și perspectiva că îndeplinește cerințele și așteptările pe care bucureștenii le au, cu certitudine ne vom putea înțelege pe acest subiect”