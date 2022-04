Ciobotariu: Nu am ce să le reproşez jucătorilor, decât să fim mai atenţi la ceea ce înseamnă fazele fixe

Tehnicianul echipei FC Voluntari, Liviu Ciobotariu, a declarat duminică seară, după meciul cu CFR Cluj, scor 0-1, că formaţia sa s-a luptat „de la egal la egal cu campioana României” şi că nu are ce să le reproşeze jucătorilor, el adăugând doar că vrea mai multă atenţie la fazele fixe, potrivit news.ro.

”Ne-am luptat de la egal la egal cu campioana României. Am făcut un joc bun defensiv cu excepţia primelor 5 minute unde am început foarte slab. Uşor, uşor am echilibrat. Am încercat să ne creăm câteva contraatacuri unde ne-am fi dorit să îi surprindem. A fost un joc echilibrat. Aceeaşi poveste, primim gol pe fază fixă. Nu am ce să le reproşez jucătorilor, decât să fim mai atenţi la ceea ce înseamnă fazele fixe. Jocul decurgea spre 0-0. Noi nu pregătim niciodată la remiză. Am câştigat jocuri şi în minutul 90. Ne-am descurcat destul de bine, dar rezultatul rămâne. Suntem frustaţi, mai ales că am primit gol în minutul 83. Nici ei nu şi-au creat foarte multe situaţii de gol, nici noi. Cred că a fost fault la Tavares în prima fază, după care mingea a ieşit în aut din jucătorul de la CFR. E deranjant, dar ce putem să facem. Mergem mai departe, ne pregătim pentru următorul joc”, a spus Ciobotariu, potrivit digisport.ro.

Formaţia CFR Cluj a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa FC Voluntari, într-un meci din etapa a şasea a play-off-ului Ligii 1 Casa Pariurilor.

Golul a fost marcat de Boateng, în minutul 83.

În minutul 4, CFR Cluj a ratat un penalti prin Deac.