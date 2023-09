Ciolacu dă explicaţii despre taxa de 1% pe cifra de afaceri a marilor companii şi afirmă că `au existat discuţii, dar există şi argumente`

Premierul Marcel Ciolacu afirmă că impozitarea pe cifra de afaceri a marilor firme nu se referă doar la multinaţionale, ci şi la marile companii naţionale care raportează cifre de afaceri foarte mari, dar profituri zero. El susţine că nu este vorba despre ”o impozitare peste altă impozitare”, ci la finalul anului fiscal se face regularizare.

”Sunt companii de stat care au pierderi, dar nu de astăzi, nu le-am făcut eu, în două luni, ele au pierderi de 20 de ani. Dacă nu sunt în stare, să intre în insolvenţă şi pe urmă în faliment. S-a terminat, statul nu mai... Am înţeles, v-am dat să respiraţi pe un an, doi. Nu poţi să ai cifră de afaceri de 100 de milioane de euro anual, de 15 ani şi tu eşti de 15 ani pe pierderi. Noi am pus minimum 1% din cifra de afaceri. Statul încasează aceşti bani, iar la sfârşitul anului fiscal se face regularizarea, nu este o impozitare peste altă impozitare, se deduce din cei 16%”, a afirmat Ciolacu, luni, la Antena 3.

El a spus că au ”existat discuţii, dar există şi argumente” cu băncile şi marile companii private pe tema acestei taxări.

Ciolacu a comentat şi posibilitatea ca taxa de 1% pe cifra de afaceri a băncilor să fie neconstituţională.

”Am înţeles că ministrul Finanţelor a discutat cu reprezentanţii băncilor şi au găsit soluţia cea mai bună. Nu a existat măsură pe care să nu o discutăm cu cei care se presupune că vor fi afectaţi”, a adăugat Ciolacu.

Ciolacu a arătat că oficialii guvernamentali au discutat cu reprezentanţii băncilor despre riscul ca taxele să se regăsească tot în rate: ”Este un risc, dar este discutat cu reprezentanţii băncilor, nu se va transfera nimic, de obicei dobânzile le pui în funcţie de dobânda de referinţă la Banca Naţională, nu vor duce la scumpiri”.

”Nu poţi să ceri să scumpeşti acum împrumuturile doar pentru că statul îşi ia 1% din cifra de afaceri, băncile având cele mai mari profituri, anul trecut, în România din toată Europa”, a mai spus Ciolacu, el catalogând drept ”o greşeală” faptul că în ultimii ani statul nu a impozitat veniturile excepţionale.