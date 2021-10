VIDEO Cioloș, înaintea discuției cu Cîțu și Hunor: 'Eu mă aștept la orice'

Premierul propus să formeze un nou Guvern, Dacian Cioloș, spune că se așteaptă „la orice” de la discuția cu Florin Cîțu (PNL) și Kelemen Hunor (UDMR) despre formarea unei noi majoritati guvernamentale și e mai bine să știe din timp dacă foștii aliați nu mai vor să continue împreună.

„PNRR-ul l-am asumat politic impreuna, partidele din coalitie, nu ar trebui sa fie probleme. Cat despre masurile legat de criza Covid si criza preturilor la energie, avem si noi cateva idei, sunt convins ca au si ei.

De aici vreau sa incepem discutia, daca exista vointa politica sa continuam acest proiect si pe urma sa vedem cum putem face. Eu ma astept la orice. Ma astept la orice varianta, important e sa incepem aceasta discutie. Lumea spune ca suntem in criza, ca avem nevoie de claritate, deci cu cat mai repede clarificam, cu atat mai bine. Daca incepem o discutie e deja un lucru bun si in urmatoarele zile ne putem organiza sa finalizam aceste discutii. Daca nu exista intentia de a continua, cel putin lucrurile vor fi clare si noi pe partea noastra vom decide ce vom face in continuare”, a zis Cioloș.

Legat de faptul că PNL a trimis USR să facă majoritate cu PSD și AUR, premierul propus a răspuns: „Nu scrie nicaieri in Constitutie cu cine trebuie sa facem noi o majoritate sau nu”. „Daca cineva vrea sa piarda vremea, poate sa gasească motive sa o piarda. Noi nu vrem sa pierdem vremea”, a adăugat Cioloș.