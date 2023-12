Ciprian Hordilă - tânărul care a început la Vaslui povestea Open Camp

În 2010, Ciprian Hordilă a început la Vaslui povestea Open Camp, un eveniment născut din dorinţa de a aduna laolaltă oameni pasionaţi de muzică, dornici de distracţie şi de evadare în natură şi care a devenit în timp un loc al celor care vor să schimbe percepţii, să contribuie la dezvoltarea locală, să fie uniţi pentru o idee, potrivit Agerpres. Ceea ce s-a dorit iniţial a fi un simplu prilej de divertisment a ajuns un eveniment de notorietate, un simbol al Vasluiului, o acţiune care conectează oameni şi dărâmă prejudecăţi, ajuns anul acesta la a XIV-a ediţie.

Ciprian Hordilă n-a fost niciodată un om care să stea pe margine. A lucrat o vreme ca ziarist, s-a implicat în proiecte civice, a vrut mai mult pentru Vaslui şi a reuşit. Îşi aminteşte amuzat că în momentul în care a cochetat cu ideea organizării festivalului Open Camp, deşi la început cuvântul festival părea prea mare, s-a gândit la adunările organizate de obicei la încheierea sezoanelor de vânătoare şi astfel i-a trecut prin minte că festivalul ar putea fi un eveniment care să marcheze închiderea sezonului de la "Secu" - locul de întâlnire pentru tinerii nonconformişti din Vaslui, marea majoritate iubitori de rock, situat în centrul oraşului, chiar în apropierea fostei clădiri a vechii Securităţi.



La vremea respectivă, mergea mai des decât o face acum la Vama Veche şi îi plăcea foarte mult spiritul de acolo. A reţinut că cineva care a fost prezent la prima ediţie Open Camp a scris o recenzie, iar titlul ei era "Vama Veche de la Paiu". Tot atunci a mers la "Fân Fest", festivalul organizat la Roşia Montană. Aceste două mişcări i-au fost sursă de inspiraţie.

Sursa foto: Open Camp Vaslui/facebook.com



"În anul 2009, când am început să ne gândim la festival, nu existau multe festivaluri în România, nu prea am avut la ce să ne raportăm. În ultimii ani, în România au apărut foarte multe festivaluri mai mici sau mari. Multe inspiră evenimente similare din alte oraşe şi există un fel de concurenţă pe tema asta. Festivalul Open Camp a fost creat strict pentru o nevoie a oamenilor de deconectare, pentru că posibilităţile de a face ceva în Vaslui erau limitate. În toamna lui 2009 am vrut să facem un eveniment de închis sezonul de la Secu, doar că a fost foarte din scurt, nu am identificat locaţia, a venit iarna peste noi şi apoi am zis: hai să facem un eveniment de deschis sezonul de la Secu. 2010 a fost anul în care începusem să lucrez în presă şi m-a ajutat foarte mult lucrul acesta, pentru că ce nu reuşisem cu un an în urmă, stabilirea unor canale de comunicare cu autorităţile, mi-a fost facilitat de rolul de ziarist. Începusem să intru în contact cu oamenii din instituţii şi apoi a fost mai uşor să stabilesc nişte conexiuni. Ţin minte că am fost la un eveniment organizat pentru ziarişti, în Poligonul Paiu, mi-a plăcut foarte mult locul şi am îndrăznit să întreb la Direcţia Silvică dacă am putea să facem acolo un eveniment. Prima ediţie ne-am gândit că va fi cam pentru 100 de oameni, dar au fost vreo 300 - 400, ceea ce a fost grozav. A fost organizată în două săptămâni şi nu am mers pe ideea de festival, ci mai mult pe cea de întâlnire de socializare. Cu numele a fost iarăşi o poveste. De ce open şi camp? Pentru că locul în sine fiind într-o pădure, într-o poieniţă, trebuia să venim cu corturile, era ca un fel de tabără de vară. Iar open înseamnă deschis din mai multe puncte de vedere, are mai multe nuanţe cuvântul, de la deschis ca viziune, până la faptul că era în aer liber", a povestit, pentru AGERPRES, Ciprian Hordilă.



Prima ediţie a avut doar trupe care au cântat gratis, trupe mici, din zona underground, necomerciale. De altfel, una dintre ideile evenimentului de la Vaslui a fost promovarea unor astfel de trupe mici, care nu au o abordare comercială şi nu au posibilităţi foarte multe de a cânta pe scenă. În 2010 au cântat la Vaslui şi două trupe din Germania, care făceau un turneu în Europa, cântau chiar atunci în Iaşi şi au acceptat să vină la Open Camp.



Dacă e să vorbească de sprijinul primit din partea autorităţilor, Ciprian Hordilă e recunoscător pentru faptul că au fost de la început oameni care au îmbrăţişat ideea organizării Open Camp, deşi iniţiativa era a unor tineri veniţi de pe băncile de la Secu, puţin credibili prin prisma vârstei.



"Prima ediţie este foarte importantă. Dacă cineva n-ar fi girat pentru asta, n-am fi fost aici. La început noi chiar nu ştiam în ce ne băgăm. Ne-am lămurit abia când am văzut desfăşurarea de forţe din zilele de dinainte de festival, care presupune o serie întreagă de chestiuni legate de logistică, apă, curent, salubritate, scenă, sonorizare. Locaţia e specială, dar vine cu multe provocări. Încă de la început, nişte oameni s-au mobilizat şi ne-au fost alături. Tot timpul înainte de festival sunt pe holurile multor instituţii şi nu plec de acolo până nu rezolv ce este de rezolvat", recunoaşte Ciprian.

Sursa foto: Open Camp Vaslui/facebook.com



Conştient de faptul că Open Camp a reuşit să fie menţinut şi datorită faptului că mulţi oameni au aderat la această mişcare, Ciprian a simţit câteodată şi că unele persoane ar fi putut face mai mult pentru acest eveniment, având în vedere că de la ediţie la ediţie festivalul avea o vizibilitate sporită şi mai ales făcea ca despre Vaslui să se vorbească în termeni favorabili.



Îi place să creadă că, an de an, festivalul a fost organizat fără cusur, fără să fie înregistrate incidente. Acest lucru l-a făcut să deschidă mai uşor anumite uşi, atunci când a fost nevoie.



Dincolo de reuşite sau neîmpliniri, cel mai important lucru care rămâne odată cu Open Camp este că această mişcare a reuşit să conecteze oameni mânaţi de aceleaşi pasiuni, să adune laolaltă persoane care aveau nevoie să se găsească.



"Existau multe nuclee de oameni în Vaslui, grupuri mai mici sau mai mari, dar care coexistau fiecare 'la scara lui'. Open Camp i-a adus împreună. De multe ori la festival vedem câteva mii de tineri din Vaslui alături şi ne întrebăm unde au fost ei până acum. Open Camp a adus oamenii împreună şi mulţi au rămas împreună şi după, nu doar în contextul festivalului. Acesta cred că este un mare merit", se mândreşte tânărul.



Următoarele ediţii au venit cu noi provocări, trupele nu mai cântau gratis, publicul a devenit tot mai numeros, cerinţele privitoare la partea logistică erau în creştere, era nevoie de bani, iar banii nu vin uşor. A fost şi încă este o muncă pentru organizatori să convingă mediul privat, unul destul de conservator, să se alăture prin sponsorizări festivalului. Au fost ani când organizarea a fost greu de dus din punct de vedere financiar, iar uneori organizatorii au venit cu bani de acasă sau chiar cu bani împrumutaţi din bancă. Fiindcă în spatele organizării Open Camp era vorba de multă pasiune, s-a reuşit menţinerea festivalului, ajuns anul acesta la ediţia a XIV-a. A venit un moment când, chiar dacă ar fi vrut să abandoneze proiectul, cei implicaţi în organizare nu mai puteau face asta, fiindcă simţeau că au, mai presus de toate, o datorie faţă de public.

Sursa foto: Open Camp Vaslui/facebook.com



Dacă la primele ediţii publicul era cu precădere tânăr, la Open Camp au început să meargă treptat şi persoane trecute de prima tinereţe, ceea ce a determinat organizatorii să lărgească sfera muzicală.



"Notorietatea şi participanţii chiar au crescut superorganic şi lent. Sunt participanţi pe care îi ştiu de când erau adolescenţi şi acum au copii. Sunt părinţi care au fost aduşi de copiii lor la festival şi acestea sunt lucrurile notabile care se întâmplă pe lângă evenimentul în sine. E vorba de lucrurile bune care se întâmplă, un soi de emancipare culturală", susţine iniţiatorul Open Camp.



Dorind să lupte cu percepţia negativă a multora cu privire la Vaslui, organizatorii au încercat să facă ceva şi în acest sens. La câteva ediţii ale festivalului au întreprins campania "Experienţă Vaslui", prin care ofereau unui număr de 10 - 15 persoane cazare, acces la festival şi ghidaj în oraş, astfel încât ele să poată să cunoască zona.



"Unii aveau site-uri, bloguri sau erau activi în social media. A fost o chestiune foarte bună. Alegeam oameni care să vină de departe şi care nu mai fuseseră în Vaslui. Au fost persoane din Bucureşti, din Cluj-Napoca, din Timişoara. Cu mulţi păstrăm legătura. Sunt oameni care s-au convins pe pielea lor că Vasluiul nu-i chiar cum au auzit ei, dar imagine pozitivă oraşului facem în ultimii ani cu ajutorul artiştilor, deşi noi nu le cerem asta. La ultimele ediţii, notorietatea celor care au urcat pe scenă a crescut, sunt artişti cu vizibilitate. Mulţi au venit cu nişte aşteptări şi, când au văzut ce se întâmplă de fapt aici, au scris despre asta. În ultimii ani toţi artiştii au avut numai cuvinte de bine despre festival şi despre oraş", afirmă Ciprian.



Căpătând în timp o imagine pozitivă, Open Camp a reuşit să aducă artişti importanţi la Vaslui. Mulţi dintre ei îşi doresc să urce pe scena festivalului sau chiar să revină pentru că organizarea e bună, dar şi pentru că publicul e foarte receptiv. E vorba de un public efervescent şi curios, care e mult mai interesat de ceea ce se întâmplă pe scenă, neavând acces la multe evenimente. Astfel, artiştii remarcă faptul că, spre deosebire de spectatorii mai blazaţi pe care îi întâlnesc în marile oraşe, la Vaslui găsesc oameni pe care îi simt aproape.

Sursa foto: Open Camp Vaslui/facebook.com



Dacă la primele ediţii de chestiunile organizatorice se ocupa o echipă mică, în timp, evenimentul a reuşit să schimbe percepţia despre ideea de voluntariat. Cu timpul, s-a reuşit formarea unei echipe de voluntari şi tot mai mulţi tineri au ajuns să-şi dorească un loc printre cei care puneau umărul la reuşita evenimentului. O parte dintre ei, câştigând suficientă experienţă organizatorică, au plecat din Vaslui şi sunt oameni de bază în echipele unor evenimente mult mai titrate. Alţii au dezvoltat pe cont propriu diverse proiecte, iar pentru Ciprian e o bucurie să vadă că Open Camp a fost în astfel de situaţii o mică rampă de lansare pentru tinerii implicaţi. De altfel, spune că ideea de voluntariat şi de echipă a fost ca un combustibil pentru menţinerea festivalului, în momentele în care s-a gândit, poate, să renunţe.



"Sunt foşti membri ai echipei noastre care lucrează la alte proiecte în ţară sau chiar în străinătate. Unii îmi scriu şi acum şi îmi spun că datorează foarte mult festivalului Open Camp, nu numai profesional. Unii dintre ei, până să lucreze într-un grup de voluntari, erau mai introvertiţi, mai solitari. Au reuşit să spargă o barieră lucrând într-o echipă foarte bine coagulată", crede Ciprian Hordilă.



Având în vedere că lucrurile merg bine cu organizarea în fiecare an, de-a lungul timpului mulţi au bănuit - şi unii continuă să facă acest lucru - că de fapt în spatele festivalului Open Camp ar fi şi alte persoane decât cele aflate "la vedere".



"Sunt inclusiv cunoscuţi de-ai mei care încă nu cred că festivalul acesta e făcut de noi şi probabil se aşteaptă să fie nu ştiu ce mare entitate în spate. Noi avem o destul de mare transparenţă în fiecare an, adică ăştia suntem. Partea de muncă de dinainte de festival o face o echipă formată cam din zece persoane, iar în timpul festivalului sunt cam 50 de persoane implicate. Aducem mereu oameni noi, deşi ne-am putea descurca cu cei pe care îi avem acum. Nu vrem să închidem cercul", dezvăluie Ciprian.



Deşi a iniţiat Open Camp, el mărturiseşte că nu-şi doreşte neapărat ca oamenii să perceapă că festivalul e al lui, ci vrea mai degrabă să acrediteze ideea că evenimentul a ajuns să aibă o personalitate proprie, fiind de-acum mai mult al publicului decât al celui care l-a pornit.

Sursa foto: Open Camp Vaslui/facebook.com



"Festivalul nu a avut niciodată un prezentator sau o deschidere oficială. Începe din senin cu prima trupă care evoluează, se termina din senin, e al oamenilor. Asta a fost o chestie foarte mişto de la început. La alte festivaluri mai urcă pe scenă o autoritate. La noi nu e aşa, dar e un meci foarte greu şi poate de asta nu primim susţinerea necesară. Vreau ca festivalul să fie al publicului şi atât. Dacă cineva vrea să investească în festival, o poate face pentru public, nu pentru vizibilitatea personală, a unei instituţii sau a unui brand", mai spune organizatorul Open Camp.



Când vine vorba despre felul în care festivalul ar putea evolua, Ciprian Hordilă este precaut. Vrea să păstreze ideea cu care a pornit la drum - aceea de a oferi o şansă trupelor mici şi mai ales nu doreşte transformarea Open Camp într-un eveniment comercial, fiind conştient că o creştere prea mare a festivalului ar putea duce la pierderea esenţei lui.



"Pentru a nu pierde spiritul Open Camp, trebuie să fim tot timpul atenţi la cărămizile pe care le-am pus la început", este de părere Ciprian.