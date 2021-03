Ciprian Marica, mărturii cutremurătoare: A avut COVID-19 alături de copiii de 2 și 4 ani, soție și bunici - ATAC la 'vestitorii groazei'

Ciprian Marica a dezvăluit, miercuri seara, că a fost infectat cu SARS-COV-2 alături de soția sa, cei doi copii, de 2 și 4 ani, dar și de bunicii săi. Patronul clubului de fotbal Farul Constanța a relatat că nu a fost la spital, după ce mulți medici din cercul său de prieteni l-au sfătuit să nu o facă pentru că ”multe tratamente sunt în testare”.

Marica a lansat un atac la ”vestitorii groazei”, fără să spună la cine face referire, dar oferind câteva indicii.

Citește și: Medicul Virgil Musta: ‘Există riscul ca tulpina noastră să sufere mutații genetice. Situația nu este foarte bună, trebuie să luăm măsuri rapide’

”Văd aceiași oameni care ne spun aceleași lucruri. De la acești vestitori ai groazei așteptam un gram de speranță. Aș fi vrut să ne spună și ce facem bine. Oamenii au nevoie și de un gram de speranță. Vorbim de o teamă indusă, nu mai e nevoie de ea pentru că există o teamă. Virusul există, trăim ceva ce nimeni nu se aștepta.

Am prieteni, am medici ca ne-au sus, când ne-am îmbolnăvit, să nu mergem la spital că multe tratamente sunt în testare. Eu nu am fost internat. Bunicii mei au avut covid, nu au fost în spital.

E o doamnă medic (n.r. Beatrice Mahler) care acum se duce la o emisiune culinară, e mereu la televizor. Și-a dorit să fie vedetă.

Oamenii au nevoie de speranță că se va face ceva bine, că sunt soluții.”, a spus Ciprian Marica la Antena 3.

Citește și: Judecătorul Adriana Stoicescu: Ne-am lăsat călcați în picioare pentru o brânză topită și o sticlă de cola. Ne-am lăsat jefuiți doar pentru a fura puțin și noi, pe lângă ei .