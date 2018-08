Ciprian Tătăruşanu este dorit în Serie A

Ciprian Tătăruşanu (32 de ani) este la un pas de cel mai important transfer al carierei. Napoli, vicecampioana din Serie A, îl vrea pe portarul român şi a avut deja primele contacte cu Nantes, actuala echipă a fostului goalkeeper de la FCSB şi Fiorentina, informează mediafax.

Napoli s-a despărţit în această vară de veteranul Pepe Reina, titularul din sezonul trecut plecând la AS Roma, iar Carlo Ancelotti îl vrea pe Tătăruşanu pe postul de înlocuitor. Potrivit informaţiilor oferite de reputatul jurnalist italian Gianluca Di Marzio, italienii au avut deja primele contacte cu Nantes şi încearcă să obţină împrumutul pe un an al lui Tătăruşanu, cu opţiune de cumpărare. Totuşi, acest scenariu e puţin probabil, în condiţiile în care "Tătă" a intrat deja în ultimul an de contract cu gruparea franceză la care joacă din iulie 2017.

În acest moment, Napoli îl are ca opţiune pentru postul de portar pe Orestis Karnezis, grecul de 33 de ani pe care l-a împrumutat de la Udinese şi care nu s-a descurcat prea bine în meciurile amicale în care a apărat în această vară. Doi tineri, Alex Meret (21 de ani) şi Nikita Contini (22 de ani) sunt ceilalţi doi portari din lot.

Crescut de Gloria Bistriţa, Tătăruşanu a mai jucat pentru FCSB, Fiorentina şi Nantes, care a plătit grupării viola 2,5 milioane de euro vara trecută.

Tătăruşanu e cel mai bine cotat portar român, fiind evaluat la patru milioane de euro după sezonul în care a apărat în 37 de meciuri pentru Nantes, primind 38 de goluri şi terminând 12 meciuri cu poarta intactă.

101 meciuri a prins titularul naţionalei pentru Fiorentina în cei trei ani petrecuţi în fotbalul italian.