CIRC TOTAL Senatorul USR Timiș care citește cărți audio îl compară pe șeful CJ Timiș cu Diana Șoșoacă

Senatorul USR Timiș, Raoul Trifan, care a ajuns vedetă după ce a declarat că citește cărți audio în timp ce spală vasele îl critică extrem de dur pe șeful CJ Timiș și al PNL Timiș, Alin Nica, după ce acesta s-a opus prelugirii carantinei la Timișoara. În Timiș, USR și PNL se află în alianță, însă din cauza carantinării orașului colaborarea dintre cele două partide se strică accelerat.

"Errare humanum est, perseverare diabolicum.

“Este o ipocrizie afirmația că (măsura carantinei) salvează vieți omenești.” Ai crede că este un citat din Diana Șoșoacă, dar nu! Este un citat aproximativ din exhaustiva pledoarie anticarantină susținută de Alin Nica.

Dacă am avea partea de vremuri normale și nu am fi trecut cu toții printr-un an de restricții din cauza pandemiei te-ai fi așteptat ca domnul Nica să fie ridiculizat și pus la colț, așa cum merită orice negaționist care refuză cu obstinație să vadă realitatea. Din păcate traumele prin care societatea noastră a trecut în ultimul an face ca oamenii să caute cu disperare ieșiri din situația actuală. Începem să credem chiar și bazaconii din acestea evident false.

Încă nu mi-am dat seama dacă cruciada anticarantină a lui Alin Nica este purtată din pură ticăloșie, în fuga lui disperată după capital politic, câlcând cu hotărâre peste cadavrele semenilor săi, sau dacă președintele Consiliului Județean Timiș chiar nu pricepe lucruri elementare. Poate că cineva din PNL Timiș mai cu capul pe umeri ar trebui să-l ia pe dl. Nica deoparte, cu un caiețel și un creion, ca să-i explice simpla relație de cauzalitate dintre restrângerea mobilității populației și scăderea numărului de infectări cu COVID-19.

Poate ne face tuturor un amar de bine și îi explică în același mod și efectele unui discurs negaționist asupra comportamentului cetățenilor pe care ar trebui să-i protejeze. Este evident că cu cât restricțiile de liberă circulație sunt mai contestate, cu atât cetățenii vor fi mai degrabă înclinați să le încalce, ceea ce duce la propagarea mai puternică a virusului, ceea ce duce la mai multe cazuri care au nevoie de spitalizare.

Nu trebuie să fii geniu ca să înțelegi aceste lucruri, dar se pare că, dintr-un motiv sau altul, aceste lucruri evidente îi scapă domnului Nica.

Este complet fals argumentul că nimeni nu respectă carantina. Cred că cunoaștem cu toții timișoreni care tocmai din cauza carantinei și-au limitat deplasările și și-au luat măsuri suplimentare de protecție. Aceasta este principala utilitate a măsurilor de carantinare, iar efectele lor pot fi anulate doar prin instigarea populației la nerespectarea regulilor - adică exact ceea ce face Alin Nica împreună cu restul liderilor PNL Timiș.

Este adevărat că forma actuală a carantinei nu este perfectă, dar doar pentru că ceva nu este perfect nu înseamnă că este inutil. Forțele de ordine trebuie să fie mai hotărâte, iar cetățenii trebuie să respecte regulile de distanțare. Nu de frică să nu ia amenzi, ci pentru că este singurul lucru care ne poate readuce cât mai repede la o viață normală. Măsurile de ajutor guvernamental trebuie grăbite, iar banii necesari pentru a susține afacerile locale trebuie să ajungă la oameni.

La final nu pot ajunge decât la o singură concluzie. Îmi dau seama că președinția Consiliului Județean este complet diferită de gestionarea unei primării de comună, dar vehemența cu care fostul primar al Dudeștilor se împotrivește unor măsuri absolut necesare în condițiile în care sistemul medical este în pragul colapsului nu poate indica decât faptul că domnul Nica nu înțelege responsabilitatea pe care și-a asumat-o când a candidat și că, din păcate, este complet depășit de funcția pe care o ocupă", scrie Trifan pe Facebook.