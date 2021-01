Claudiu Barbu și Marius Lupu, eroii de la Dakar: Echipajul românesc a pierdut timp prețios în deșert pentru a ajuta un concurent francez

Un echipaj românesc a ajutat un motociclist francez în timpul raliului Dakar. Românii au pierdut timp prețios doar pentru a nu-l lăsa în deșert pe francez, potrivit Mediafax.

O întâmplare emoționantă a fost povestită miercuri de românul Claudiu Barbu pe contul de Facebook al echipei Transcarpatic Rally Team. Relatarea se referă la fair play-ul exemplar care există între concurenții de la raliul Dakar și la cât de important este ca aceștia să se ajute reciproc, chiar cu riscul de a pierde timp prețios în cursă.

„În etapa a treia am ajutat un motociclist căzut. Era Pascal Rauber, de la Malle Moto. Un pilot ”foarte în vârstă” (58 ani n.r.), care avea nevoie de ajutorul lui Marius doar pentru a urca dunele pe picioare. Când am văzut că nu mai are nici ertf-ul și nici iritrack-ul întregi, ne-am dat seama că este ”pierdut” în deșert, iar organizatorul nu-l va mai putea repera. Am decis să mergem în tandem, măcar până la primul CP (punct de control n.r.). A fost o decizie înțeleaptă pentru că, doar cu 12 km înainte de alimentare, am rămas fără benzină. Ne-a alimentat o motocicletă. Pascal. Ajunși în CP, am văzut cu câtă voință era înzestrat pilotul francez. Insista la organizator că vrea să meargă mai departe, deși se însera. Rămas fără sistemele de securitate, organizatorul ne-a cerut să rămânem cu el. Am rămas. Doar ne-a dat benzină. Am făcut vreo două sute de kilometri împreună, după care la următorul CP a decis să se oprească, și să nu mai traverseze dunele în noapte. Ne-am mulțumit reciproc. Galbenul de pe drapel, cred că noaptea se confunda cu alb, iar acest lucru era un imbold pentru el. Aș putea spune că românii s-au înfrățit cu francezii și în raliu. La Dakar Rally”, a povestit Claudiu Barbu.

Echipajul românesc Transcarpatic Rally Team, alcătuit din Claudiu Barbu și Marius Lupu, a reușit joi seara să ajungă la finalul etapei a 5-a a Dakar Rally. Ei s-au clasat pe locul 50 la „vehicule ușoare” și pe 33 la clasa SSV, chiar dacă au parcurs din nou ultima porțiune pe întuneric, întârzierea lor față de echipajul cronometrat cu primul timp fiind de peste patru ore. În clasamentul general, Barbu și Lupu sunt pe 47 la „Lightweight vehicles” și pe 30 la SSV.