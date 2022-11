CM 2022: Matthaeus şi Schweinsteiger critică prestaţia lui Suele la meciul cu Japonia

Suele (Borussia Dortmund), care a fost sub ordinele lui Hansi Flick şi la Bayern Munchen, a fost preferat ca fundaş dreapta, în locul lui Thilo Kehrer, în meciul cu Japonia, din Grupa E, în timp ce la club evoluează ca fundaş central.''Voi fi mereu alături de Hansi Flick, dar nu înţeleg anumite lucruri din meci. Antrenorul trebuie să lămurească aceste întrebări. De ce nu a jucat Kehrer, care a evoluat mereu în ultima vreme? Golurile pe care le-am primit au venit din flancuri. Suele nu este un fundaş lateral'', a opinat Matthaeus la Bild TV.Campionul mondial din 1990 a criticat şi înlocuirile făcute de Flick: ''Scoţându-i pe Thomas Muller şi Ilkay Gundogan, doi jucători experimentaţi, în acelaşi timp, ordinea a fost pierdută. Ritmul s-a pierdut''.Germania riscă să fie eliminată din faza grupelor, aşa cum s-a întâmplat şi la CM 2018, dacă pierde meciul de duminică cu Spania, iar Japonia obţine un punct cu Costa Rica.Schweinsteiger, care a cucerit titlul mondial în 2014, a fost consternat de greşelile din apărea germanilor, la faza în care japonezii au egalat: ''Am făcut mari greşeli în defensivă. Când cineva vine la tine şi eşti unul la unu, mai ales un jucător de viteză, tu nu-l laşi să alerge în interior, ci închizi banda interioară şi îl laşi să alerge în exterior, pentru că acolo se pot întâmpla mai puţine lucruri''.Şi al doilea gol al niponilor, marcat de Takuma Asano, jucător în Bundesliga, putea fi evitat după Schweinsteiger: ''Suele trebuia să încerce să joace la ofsaid. Iar apoi tot ar fi avut timp să alerge şi să-l prindă poate pe Asano. Aceste greşeli nu trebuiau să aibă loc niciodată''.Germania joacă duminică 27 noiembrie un meci crucial cu Spania în Grupa E, pe care nu are voie să-l piardă.