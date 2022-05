Codin Maticiuc anunță 'o minune' după o discuție cu Marcel Ciolacu: O mare problemă a ONG-urilor e pe cale să fie rezolvată

Codin Maticiuc, coordonator al Fundației Metropolis, care desfășoară inițiativa „Spitale publice din bani privați”, prin care se renovează unități sanitare din fonduri donate, dezvăluie că una dintre cele mai mari probleme cu care s-a confruntat în acest demers este pe cale să fie rezolvată. Maticiuc s-a plâns de mai multe ori că fundația sa nu are posibilitatea de a recupera TVA, deși tot ceea ce face intră în patrimoniul statului și în beneficiul pacienților. În urma unui interviu, Codin Maticiuc a fost contactat de liderul PSD, Marcel Ciolacu, iar ulterior liderul deputaților PSD, Altfed Simonis, a depus o propunere legislativă prin care problema să fie rezolvată din punct de vedere legal.

„Trăiesc o minune de ceva timp, abia acum pot să vă vorbesc despre ea. Trăim într-o țară nebună cu legi tâmpite, asta cred ca știați deja. Eu prin Fundatia Metropolis și inițiativa #spitalepublicedinbaniprivati renovez spitale. Ne-am pus amprenta renovand sau utiliand nu mai puțin de șapte spitale din țara asta.

Ce nu știu dacă știți este că eu toate aceste materiale la cumpăr cu un TVA pe care nu-l pot recupera. Cum, cum? Ei bine, DA, un dezvoltator imobiliar poate recupera TVA-ul, o fundație nu. Eu primesc cererea de la un spital de stat, tot de la ei primesc tema de proiectare, eu renovez și construiesc băi prin saloane conform cu cerințele lor, conducerea spitalului recepționează lucrarea care trece (cum e și normal) în proprietatea statului. Buuun. Ei bine eu pentru PRIVILEGIUL de a ajuta statului eu trebuie sa plătesc TVA și nu-l pot recupera. Probabil ministerul finanțelor e gelos pe ministerul sănătății ca doar el primește ajutorul nostru.

Ei, și eu expun problema asta peste tot unde am ocazia. Cum primesc un microfon la un podcast, emisiune sau decernare de premii ma plâng pe tema asta. Și de obicei rămâneam doar eu cu lamentarile mele. Am făcut-o și când am primit premiu de la revista Capital. În loc sa mulțumesc divinității și familiei eu, hop, cu problema.

A doua zi m-a sunat Dan Andronic și mi-a spus că Marcel Ciolacu îi cere numărul meu. La distanță de cinci minute m-a sunat șeful PSD și mi-a spus că m-a auzit vorbind și că i se pare și lui ceva în neregulă:

"-Adică voi construiți și reparați spitale, veniți în ajutorul statului cu fonduri private într-un domeniu în care noi suntem atât de deficitari și statul vă taxează?"

"-Cam, așa ceva, domnule Ciolacu."

"- Am înțeles, nu e în regulă, o să te sune Fredy."

.M-am bucurat deși nu știam cine este acest Fredy. Două zile mai târziu ma întâlneam cu Fredy, adică Alfred Simonis, deputat de Timiș. Cu o figura extrem de serioasă, îmbrăcat la costum, eu boschetar cum ma știți. În cincisprezece minute înțelesese problema și îi dădea dreptate șefului său.

"- Da, mi-e clar. O să scriu o propunere de lege și n-are cum să nu treacă. Putem sa dăm și o ordonanță de urgenta că ne pricepem la d'astea." A râs. Am râs și eu. Recunosc că sunt un fan al autoironiei și băiatului din fața mea nu îi lipsea această calitate.

Au trecut câteva săptămâni, timp în care nu m-am mai gândit la asta. Nu cred în politicieni în general, vorbisem și cu doamnele de la Dăruiește Viață care in construcția spitalului au plătit TVA de le-a ieșit pe nas. Și ele și alții m-au asigurat: "N-o să se întâmple".

Iată că ceea ce toată lumea, inclusiv eu, consideram imposibil a venit în a treia zi de Paști. Fredy a depus propunerea legislativa în Parlament. O minune. Una după care strig de câțiva ani, una pe care astăzi mi-o susțin niște oameni pe care nu ii cunosc și nici măcar nu i-am votat. Nu știu dacă o să treacă această lege dar eu le mulțumesc acestor oameni și pentru încercarea de a aduce puțină normalitate.

P. S. Nu știu cum putem susține noi această lege dar dacă credeți ca mine că atunci când construiești ceva pentru stat TREBUIE să-ți poți recupera taxele ca să le reinvestesti TOT pentru stat pentru ca (la naiba) știm sa folosim banii aceia pe taxe mai bine decât conducătorii atunci VA ROG sa shareuiti aceste rânduri. Poate le vor citi destui parlamentari încât legea să treacă. Poate chiar în unanimitate. Să ducem minunea până la capăt”, scrie Maticiuc pe Facebook.