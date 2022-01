Colaborare creștină: O parohie românească din Ungaria are parteneriat cu colege de alte confesiuni din țară

La parohia românească Apateu din Episcopia Ungariei a avut loc joi o conferinţă de presă privind proiectul european transfrontalier în care parohia este implicată.

Proiectul are ca partener principal sau lider de proiect (lead partner) Agenția de Management a Destinației Bihor (AMD), din Oradea și în care mai sunt cuprinși Parohia Apateu din Ungaria și alți patru parteneri din România: Mânăstirea Izbuc și Parohia Ortodoxă Românească Ioșia-Nord (ambele din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei), Episcopia Romano-Catolică din Oradea și Parohia Reformată „Episcopia Bihor”.

Proiectul european transfrontalier de la Apateu se intitulează „Creating and developing a crossborder polycentric network for training and support to increase the quality of tourist and handcraft cross-border services in the counties of Bihor and Hajdu Bihar” (Crearea și dezvoltarea unei rețele transfrontaliere policentrice de formare și suport în vederea creșterii calității serviciilor turistice și meșteșugărești din Județele Bihor și Hajdu Bihar), cod eMS, Acronym ForTour BHHB, scrie basilica.ro.

Proiectul este finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria 2014-2020, INTERREG V-A România-Ungaria, AXA PRIORITARĂ 3, Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere, Prioritatea de investiții 8/b. Creșterea ocupării forței de muncă în aria eligibilă.

A început în luna martie, a anului 2019, când au fost semnate contractele de către parteneri și este finanțat cu suma de 2.718.106 Euro.

Obiectivul principal al proiectului este realizarea a șase centre transfrontaliere, care vor contribui ulterior la formarea profesională a peste 1.020 de persoane, din diferite domenii de activitate (turism, ghid turistic, bucătar, cofetar-patiser, croitor, împletitor, etc) care sunt utile comunităților locale din Ungaria și România și vor putea contribui la dezvoltarea turismului transfrontalier și la susținerea, formarea și ocuparea forței de muncă, care sunt atât de necesare în viața unei comunități.

În aceste centre, în perioada de sustenabilitate a proiectului (care este de cinci ani), persoanele și firmele interesate vor putea face pregătirea profesională în mod gratuit, dar centrele respective pot fi folosite și pentru organizare altor activități benefice comunității, pe termen lung.

Conferința de presă a consemnat încheierea lucrărilor de construcție și amenajare, la centrul de formare din Apateu și dotarea sa cu toată aparatura necesară desfășurării cursurilor, la nivelul cel mai înalt și mai rămân de realizat câteva cursuri de formare, având în vedere și faptul că, la nivelul general al proiectului, circa 900 de persoane au participat la astfel de cursuri și sunt deja formate, iar la final toți cursanții trebuie să aibă posibilitatea de a se putea angaja, fie de o parte, sau de alta a graniței.

La conferinţă au participat Episcopul Siluan al Ungariei, reprezentanţi ai autorităţilor locale din Ungaria, precum şi ai partenerilor implicaţi în proiect.