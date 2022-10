Comedia Teambuilding, pe prima poziţie în box office-ul românesc d

Comedia "Teambuilding", cu Şerban Pavlu, Matei Dima, Anca Dinicu, Cosmin Nedelcu în rolurile principale, se menţine pe prima poziţie în box office-ul românesc de weekend, cu încasări de 1,8 milioane de lei şi a fost văzut în săli de 72.729 de spectatori.

Filmul, regizat de Matei Dima, Cosmin Nedelcu, Alex Coteţ, a generat venituri de 2,6 milioane de dolari de la lansare, potrivit datelor cinemagia.ro.

Emil (Matei Dima) lucrează prea mult. Asta îi reproşează superiorii săi din corporaţia PLM Global. Astfel, pentru a-i mai tempera energia, domnul Oprea (Şerban Pavlu) îl promovează “pe orizontală” şi îl face team-leader în departamentul de call center - ingraţii corporaţiei, unde liderul neoficial este morocănosul Horia (Micutzu). Emil nici nu apucă bine să se integreze, că domnul Oprea vine cu o nouă propunere: să restructureze tot departamentul de call center şi să-i înlocuiască cu inteligenţă artificială. Emil îi propune un pariu: dacă îi aduce Cupa Veseliei, cupa din teambuildingul anual care nu a fost niciodată câştigată de bucureşteni, veşnic victorioşi fiind ardelenii, Oprea va păstra departamentul. Dacă nu, îi dă afară pe toţi. Astfel, Emil, împreună cu colegii săi, Lorena (Anca Dinicu), Horia (Micutzu), Onel (Nicu Banea), Dorina (Anca Munteanu) şi Şerbănel (Vlad Ianuş), pleacă la munte în primul lor teambuilding unde se vor bate pentru Cupa Veseliei cu echipele PLM Global din Ardeal, Moldova şi Oltenia. Dacă la birou se comportau decent, în teambuilding este dezlănţuire maximă, iar Emil nu reuşeşte să-i ţină în frâu pe colegii săi “scăpaţi de acasă”.

Pe poziţia a doua se menţine şi "Mirciulică", regizat de Cristian Ilişuan, cu Mircea Popa, Elena Ivanca, Denisa Vlad, Elena Moldovan în rolurile principale. Filmul a strâns 1.067.645 de lei în al doilea weekend de la debut, după ce a fost văzut de 44.895 de spectatori.

Animaţia "One Piece Film: Red", de Goro Taniguchi, cu Yûichi Nagashima, Hiroaki Hirata, Shuichi Ikeda, Kazuya Nakai, Kaori Nazuka, a debutat pe poziţia a treia, cu încasări de 470.657 de lei.

Este urmată de un alt debut, filmul horror "Halloween Ends", cu Jamie Lee Curtis, care a generat venituri de 436.436 de lei. Legendara înfruntare dintre Michael Myers şi Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) ajunge la un înfiorător climax în această ultimă parte a celebrei francize "Halloween".

Al treilea debut din clasament este drama "Amsterdam", în regia lui David O. Russell, cu Christian Bale, Margot Robbie, Zoe Saldana în rolurile principale. Plasat în anii '30, filmul lui David O. Russell spune povestea a trei prieteni care sunt, pe rând, martori ai unei crime, apoi suspecţi principali şi, în final, cei care scot la lumină unul dintre cele mai şocante comploturi din istoria Statelor Unite. Filmul a avut încasări de 202.899 de lei.

Topul este completat de: "Zâmbeşte/ Smile" (190.921 de lei), "Elfii cofetari/ The Elfkins" (157.360 de lei), "Bilet pentru paradis/ Ticket to paradise" (121.914 de lei), "Invincibilul/ Medieval" (89.215 de lei), "Uite-i cum fug/ See How They Run" (79.662 de lei).