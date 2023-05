Comisia de Disciplină a anunţat sancţiunea după neprezentarea lui Dan Petrescu la flash interviu la finalul meciului cu Farul- Deciziile de miercuri ale comisie

Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a decis sancţionarea clubului CFR Cluj pentru neprezentarea antrenorului Dan Petrescu la flash interviu la finalul meciului cu Farul Constanţa, din Superligă, potrivit news.ro.

De la CFR Cluj a fost sancţionaat şi Andrei Burcă, jucător care a fost eliminat la meci.

“FC CFR 1907 Cluj vs. FCV Farul Constanţa - Eliminare Burcă Andonie Andrei (FC CFR 1907), neprezentarea antrenorului Dan Petrescu la flash interviu - În baza art. 65.a din RD, se sancţionează jucătorul Burcă Andonie Andrei (CFR 1907) cu suspendare pentru două jocuri şi penalitate sportivă de 4.500 lei.

În baza art. 88.04, 05, 07 din Regulamentul Media, raportat la art. 83.7 din RD, cu aplicarea art. 12, 14 Bis şi 15 din RD, se sancţionează clubul FC CFR 1907 Cluj cu Avertisment şi penalitate sportivă de 5.000 lei”, este decizia comisiei.

Celelalte hotărâri ale Comisiei de Disciplină:

FC CFR 1907 Cluj vs. Jean Claude Billong - Ratificare sancţiune disciplinară - Admite cererea de ratificare formulată de către clubul FC CFR 1907 Cluj. În baza art. 42.6 din RD, ratifică sancţiunea aplicată conform Deciziei nr. 1/24.04.2023.

FC Rapid 1923 vs. Universitatea Craiova – Incidente - În baza art. 82.2 şi 3.a) şi c), raportat la art. 83.2.b) din RD, se sancţionează clubul Universitatea Craiova cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

AFC Hermannstadt vs. AS FC Universitatea Cluj – Incidente - În baza art. 82.1 şi 3.a) şi c), raportat la art. 83.2.b) din RD, se sancţionează clubul AFC Hermannstadt cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

U Craiova 1948 vs.FC Voluntari – Incidente, eliminare Aliji Naser (FC Voluntari) - În baza art. 68.5 din RD se sancţionează clubul U Craiova 1948 cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

În baza art. 63.1.g, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancţionează jucătorul Aliji Naser (FC Voluntari) cu suspendare pentru un joc şi penalitate sportivă de 740 lei.

FC FCSB vs. FC Rapid 1923 - Eliminare Popescu Octavian George (FCSB), Incidente - În baza art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4.a din RD, se sancţionează jucătorul cu suspendare pentru două jocuri şi penalitate sportivă de 3.000 lei.

Termen 7.06.2023.