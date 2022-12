Concerte programate în 2023, la Bucureşti: Depeche Mode, Deep Purple și The Hollywood Vampires

Depeche Mode, Deep Purple, Boney M, Eros Ramazzotti şi The Hollywood Vampires se numără printre artiştii care şi-au programat concerte în 2023 la Bucureşti.

Şi dansatorii de la Lord of The Dance revin în Capitală, cu spectacolul aniversar "25 Years of Standing Ovations", programat iniţial pe 18 septembrie 2022, potrivit Agerpres.

*** Concertul Extraordinar de Anul Nou "O călătorie muzicală în Veneţia", eveniment de gală aflat la a IX-a ediţie, va avea loc la Ateneul Român pe 4 ianuarie, de la ora 19,00.

Pe 6 ianuarie, de la ora 21,30, formaţia Timpuri Noi va susţine un concert extraordinar la Hard Rock Cafe.

Direcţia 5 revine la Berăria H pe 10 ianuarie, iar pe 27 ianuarie concertează la Hard Rock Cafe, unde fanii vor putea asculta hit-uri precum "O fată ca ea", "Dacă ai şti", "Eşti stilul meu," "Îţi mulţumesc", "Am nevoie de tine".

Concertul "Valsurile Mele" cu Tudor Gheorghe, acompaniat de orchestra Concertino din Chişinău, sub bagheta dirijorului şi orchestratorului Marius Hristescu, programat pentru 21 decembrie 2022 la Sala Palatului, a fost reprogramat pentru 12 ianuarie 2023, în acelaşi spaţiu.

Pe 19 ianuarie, trupa de Alternosfera se reîntoarce la Bucureşti, cu un concert în care fanii sunt invitaţi să asculte cele mai îndrăgite piese, la Hard Rock Cafe, de la ora 21,00.

Lord of the Sound, orchestra simfonică modernă care s-a bucurat de un succes extraordinar în Europa, va susţine pe 25 ianuarie, la Sala Palatului, un spectacol cu noul program "Music of Hans Zimmer". Printre melodiile care vor putea fi ascultate se numără "Dune", "Spider-Man 2", "Gravity", "Misiune imposibilă", "Piraţii din Caraibe" sau "Madagascar". Pe lângă părţile vocale impresionante ale soliştilor şi ale corului, orchestra simfonică va surprinde cu un program unic de spectacol, producţii teatrale, efecte speciale uimitoare, energie şi pozitivitate de neoprit a întregii echipe.

*** Interpretul grec Konstantinos Koufos se reîntoarce la Bucureşti, pe Arena Berăriei H, pe 10 februarie, cu The "Tika Taka" Greek Show.

Bosquito va fi, pe 14 februarie, de Valentine's Day, la Sala Palatului cu un concert inedit, iar pe 24 februarie, trupa Cargo aduce, tot pe scena Sălii Palatului, un eveniment special - "Balade Rock". Trupa sărbătoreşte 20 de ani de la apariţia hit-ului "Dacă ploaia s-ar opri" şi pregăteşte un playlist dedicat baladelor trupei.

Pe 25 februarie, sub egida "Disco Icons", la Sala Palatului revine Boney M cu Liz Mitchell, glasul cel mai cunoscut al celebrului grup muzical. În deschiderea concertului va urca pe scenă un invitat surpriză, pe care organizatorii îl vor anunţa în perioada următoare.

*** "Bohemian Rhapsody", "Somebody to love", "We Will Rock You", "Don't stop me now", "Another One Bites the dust", "Under Pressure", "I Want to break free", "Radio Gaga" sau "The show must go on" sunt câteva dintre melodiile care vor putea fi ascultate pe 7 martie, la Sala Palatului, în spectacolul tribut Queen Rock Opera.

Inconfundabila stea a muzicii fado, Mariza, vine în România pe 8 martie, la Sala Palatului, cu un show în care sărbătoreşte cele peste două decenii de carieră discografică.

Bruce Dickinson (Iron Maiden) - voce, Tanya O'Callaghan - bass, John O'Hara (Jethro Tull) - clape/hammond, Kaitner Z Doka (Jon Lord, Ian Paice) - chitară, Bernhard Welz (Jon Lord, Don Airey) - tobe, alături de Paul Mann (Deep Purple, Jon Lord) - dirijor, plus o orchestră simfonică completă, Bucharest Film Orchestra (de 80 de persoane), vor putea fi ascultaţi la Sala Palatului pe 15 martie, în show-ul "Bruce Dickinson - The Music of Jon Lord & Deep Purple".

Pentru 28 martie, Tudor Gheorghe prezintă spectacolul-eveniment "Cel ce gândeşte singur" - Sala Palatului, ora 19,00. Artistul va fi acompaniat de Orchestra Concertino din Chişinău, dirijată de Marius Hristescu.

*** Pe 9 aprilie, britanicul Mike Rosenberg, cunoscut sub numele de scenă Passenger, va concerta la Arenele Romane din Capitală; show-ul fusese iniţial programat pe 1 iulie 2022 în acelaşi spaţiu.

Eros Ramazzotti va urca pe scena de la Sala Palatului pe 23 aprilie, în cadrul turneului de promovare a viitorului său album, "Battito Infinito".

*** Turneul W.A.S.P. din 2022 a fost reprogramat pentru 2023, trupa urmând vină la Arenele Romane pe 17 mai. Alături de basistul Mike Duda, chitaristul Doug Blair şi toboşarul Aquiles Priester, liderul trupei, Blackie Lawless, va duce fanii înapoi în timp, la începuturile formaţiei, în cadrul unui show unic şi extravagant.

Pe 20 mai, trupa de dans irlandez Lord of the Dance revine pe scena Sălii Palatului, cu spectacolul aniversar "25 Years of Standing Ovations". Decoruri inedite, costume extravagante şi elemente noi de coregrafie însoţite de efecte speciale de ultimă generaţie vor crea o atmosferă unică în show-ul aniversar. Evenimentul marchează aniversarea a 25 de ani de turnee mondiale. Reprezentaţia este o reprogramare de pe 18 septembrie 2022.

În 2023, Metalhead Meeting sărbătoreşte 10 ani de la prima ediţie printr-un eveniment ce va avea loc între 26 şi 28 mai la Romexpo, în aer liber. Cap de afiş este trupa Pantera - 27 mai.

Tot pe 27 mai, la Arenele Romane, cinci trupe - Alternosfera, Trooper, OCS, ZOB şi Stema - vor concerta la cea de-a doua ediţie a Out of Office Fest.

*** Pe 3 şi 4 iunie, la Festivalul "Summer in the City", organizat în Piaţa Constituţiei din Capitală, headlineri sunt Robbie Williams şi Sam Smith. Pe scenă vor urca, printre alţii, Editors, LP, Calum Scott sau Abby Roberts.

The Hollywood Vampires, supergrupul din care fac parte Alice Cooper, Johnny Depp şi Joe Perry, revine la Bucureşti pe 8 iunie 2023 pentru un concert în aer liber la Romexpo. Celor trei membri fondatori li se adaugă Tommy Henriksen, basistul lui Alice Cooper. Iniţial, show-ul era programat pe 31 august 2021.

Cea de-a treia ediţie SAGA Festival se va desfăşura la Bucureşti în perioada 23 - 25 iunie, la Romaero.

*** Artistul italian Zucchero este aşteptat pe 6 iulie cu un show la Sala Palatului. Evenimentul este reprogramarea celui din 2020 şi face parte din turneul de promovare a albumului "D.O.C.". După show-ul de la Bucureşti, Zucchero cântă la Cluj-Napoca pe 8 iulie.

Celebra trupă britanică Deep Purple are programat un concert la Romexpo pe 9 iulie.

Trupa Depeche Mode revine pe Arena Naţională pe 26 iulie. Show-ul face parte din turneul internaţional "Memento Mori" şi marchează cel de-al 15-lea album din cariera trupei Depeche Mode. Discul va fi lansat în primăvara lui 2023.

*** Festivalul Fall in Love programează, în perioada 1-3 septembrie, la Palatul Mogoşoaia, o nouă rundă de muzică, dans şi natură.

Pe 17 septembrie, la Arenele Romane, va concerta britanicul Louis Tomlinson. Evenimentul face parte din turneul mondial de promovare a albumului "Faith in the Future".

*** Pe 3 noiembrie, la Sala Palatului din Capitală, este aşteptat dirijorul german Friedemann Riehle, cu un concert de rock simfonic în cadrul show-ului "Rock the Opera". Fanii vor avea ocazia să asculte cântece care au făcut istorie, de la trupe precum Queen, Pink Floyd, AC/DC, Deep Purple, U2 sau The Scorpions. Invitaţi speciali vor fi Giacomo Voli şi bateristul Franz Zapata.

Formaţia Trooper va marca 28 de ani de activitate pe 19 noiembrie, într-un concert care va avea loc la Sala Palatului. Fanii formaţiei vor avea ocazia de a-şi urmări trupa alături de o orchestră formată din 50 de persoane.

Horia Brenciu a programat, pe 24 noiembrie, la Sala Palatului din Bucureşti, concertul "My Way".

* Concertul Celine Dion - reprogramat pentru data de 11 iunie, după ce iniţial fusese anunţat pentru 29 iulie 2020 şi reprogramat pentru 25 iulie 2021 - a fost anulat de tot din cauza unor probleme de sănătate ale artistei.