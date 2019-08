Concertele lunii august - Robbie Williams şi Metallica revin, Pussy Riot şi Liam Gallagher între premiere

Robbie Williams va reveni în România după show-ul din 2015, Metallica va concerta pentru a patra oară la Bucureşti, iar Pussy Riot şi Liam Gallagher vor fi unele dintre premierele următoarei luni. Festivalul „George Enescu” va începe cu câteva zile mai devreme decât în alţi ani, Cerbul de Aur va fi evenimentul muzical major de la Braşov, iar Rita Ora şi Faithless sunt incluşi în lineup-ul Afterhills, de lângă Iaşi, potrivit news.ro.

În prima zi a lunii august vor debuta Rockstadt Extreme Fest (Râşnov) şi Untold (Cluj-Napoca). Cea de-a şaptea ediţie a Rockstadt Extreme Fest îi are cap de afiş pe Dimmu Borgir, Accept, Six Feet Under şi Paradise Lost, iar la Untold, ajuns la a cincea ediţie, au fost confirmaţi, între alţii, Robbie Williams, Armin Van Buuren, Martin Garrix, David Guetta, Dimitri Vegas şi Bastille. Ambele evenimente vor avea loc în perioada 1 - 4 august. Abonamentele pentru REF sunt disponibile pe iabilet.ro şi costă 390 de lei, iar cele pentru Untold, pe site-ul evenimentului, la preţuri de până la 1.292 de lei.

Pe 2 şi 3 august va avea loc a unsprezecea ediţie a Muscel cLoverFest, cu RoadKillSoda şi Petre & Kindlein Monsters of Folk în lineup. Între activităţile propuse se numără şi ateliere de mişcare scenică pentru copii susţinute de actriţa Mădălina Ghiţescu-Petre. Donaţie minimă recomandată, 120 de lei. Accesul este liber pentru copiii cu vârste de până la 14 ani, iar liceenii beneficiază de reducere 25% pe baza carnetului de elev.

Cea de-a noua ediţie a festivalului Summer Well va avea loc în perioada 9 - 11 august, pe domeniul Ştirbey din Buftea. Prima seară este dedicată unui Night Picnic/ concerte Son Lux şi Orchestra Simfonică din Bucureşti, care va interpreta în manieră clasică cele mai cunoscute piese ale artiştilor care vor urca pe scenă în cele două zile de festival. Trupa The 1975 va fi headliner în a doua seară, iar The National, în cea de-a treia. Biletele şi abonamentele sunt disponibile pe Eventim şi au preţuri cuprinse între 124 şi 319 lei.

Metallica va concerta pentru a patra oară la Bucureşti, după 20 de ani de la primul susţinut aici. Show-ul din 14 august va avea loc în acelaşi spaţiu, acum modificat (Arena Naţională), cu casa închisă. Concertul face parte din turneul mondial „WorldWired” prin care grupul american îşi promovează cel de-al zecelea album de studio, „Hardwired... to Self-Destruct”. Trupele Ghost (Suedia) şi Bokassa (Norvegia) vor concerta în deschidere.

Cea de-a treia ediţie a Awake Festival (domeniul Teleki din Gorneşti, judeţul Mureş) va avea loc între 15 şi 18 august, iar capete de afiş sunt Netsky, Pussy Riot, Triggerfinger şi Enter Shikari. Din lineup fac parte mai mulţi DJ şi trupe româneşti, iar în program sunt incluse numeroase activităţi conexe. Biletele şi abonamentele sunt disponibile pe tickets.awakefestival.ro.

Festivalul Cerbul de Aur va avea loc în Piaţa Sfatului din Braşov între 22 şi 25 august. Doisprezece interpreţi din Georgia, Letonia, Italia, România, Republica Moldova, Australia, Cipru, Armenia, Lituania şi Austria au fost selectaţi pentru a participa la concursul din cadrul festivalului, iar primii artişti anunţaţi pentru seria de recitaluri sunt Ştefan Bănică Jr. şi Irina Rimes. Au fost puse în vânzare mai multe categorii de bilete, pornind de la 70 de lei. Ele sunt disponibile pe Eventim.ro.

Afterhills 2019 se va desfăşura în două etape: AH #dici, 23 - 25 august, dedicată amatorilor stilurilor trap, EDM şi trance, şi AH #dicinu, 30 august - 1 septembrie, weekend în care vor concerta live artişti şi trupe şi vor avea loc diverse workshop-uri. Don Diablo, Rita Ora, Quintino, R3HAB, Sam Feldt (Live), CTC şi Nane fac parte din lineup-ul primului weekend. Faithless DJ Set, Fedde Le Grand, Gareth Emery, GusGus, Hugo Kant, Morcheeba, IPHAZE, Subcarpaţi şi Şuie Paparude vor urca pe scenă în al doilea weekend de festival. Abonamentele sunt disponibile pe ahterhills.com. Ediţia de anul acesta va avea loc lângă pădurea Dobrovăţ, aflată la 20 km de Iaşi.

Soen, Tiamat şi Moonspell fac parte din lineup-ul festivalului Posada Rock, care va avea loc pe stadionul din Câmpulung Muscel între 30 august şi 1 septembrie. Abonamentele pot fi cumpărate din reţeaua iabilet.ro, iar preţul unuia este de 130 de lei.

În apropiere de Bucureşti, pe domeniul Mogoşoaia, va avea loc prima ediţie a festivalului Fall in Love. Capete de afiş sunt artiştii britanici Keiser Chiefs, Liam Gallagher şi Underworld. Din lineup mai fac parte De La Soul (SUA), Disclosure DJ set (Marea Britanie), Kovacs (Olanda) şi românii Şuie Paparude, The Mono Jacks, Jurjak şi Firma. Abonamentele, acces general, sunt fisponibile în reţeaua bilete.ro, la preţul de 179 de lei la care se adaugă taxe.

Cea de-a 24-a ediţie a Festivalului Internaţional „George Enescu” va avea loc în perioada 31 august - 22 septembrie, în unsprezece oraşe din ţară: Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi, Sibiu, Târgu Mureş, Bacău, Bârlad, Târgovişte, Satu-Mare şi Piatra Neamţ. Vor fi susţinute 84 de concerte în Capitală şi 24 în ţară. Ele vor putea fi urmărite prin video-streaming, pe site-ul festivalenescu.ro. Programul de anul acesta cuprinde 14 opere în concert, trei dintre acestea fiind însoţite de elemente multimedia. În sălile de concerte din Bucureşti (Sala Palatului, Ateneul Român, Sala Radio şi Sala Mică a Palatului), vor urca pe scenă peste 2.500 de muzicieni ai lumii. Ediţia 2019 a Festivalului Internaţional „George Enescu” va aduce 34 de premiere, concretizate prin prezenţa a 25 de artişti între care Marion Cotillard, Kiril Petrenko, Mitsuko Uchida, Rene Jacobs, Diana Damrau, Joyce DiDonato, Rolando Villazón, Julia Fischer şi Nobuyuki Tsujii, şi nouă dintre cele mai importante orchestre de nivel mondial.