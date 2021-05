Concurs de proiecte culturale cu fonduri nerambursabile; administraţia locală Sector 2 a alocat 500.000 lei

Primăria Sectorului 2 a alocat fonduri nerambursabile de 500.000 de lei pentru un concurs de proiecte culturale, la care se pot înscrie persoane fizice, organizaţii şi fundaţii de profil nonprofit, termenul limită de depunere a propunerilor fiind 7 iunie.

Primarul Radu Mihaiu a amintit, într-o postare pe Facebook, că numeroase sectoare economice se află într-o situaţie dificilă din cauza pandemiei de COVID-19, sectorul cultural este unul dintre cele mai grav afectate.

"Un an şi ceva de zile am văzut spectacole, festivaluri, conferinţe, expoziţii fie amânate, fie anulate. Teatre, cinematografe şi muzee închise, producţii întrerupte. Artişti, organizatori de evenimente culturale, echipe întregi trase pe tuşă. (...) În bugetul Sectorului 2 am alocat şi un buget cu finanţări nerambursabile în valoare totală de 2.500.000 de lei. Unul din domeniile de interes este sectorul cultural, căruia i-am dedicat 500.000 lei fonduri nerambursabile. Invit public persoanele fizice, organizaţiile şi fundaţiile culturale nonprofit să participe la concursul de proiecte organizat de Primăria Sectorului 2", a scris Radu Mihaiu, citat de Agerpres.El a adăugat că oamenii de cultură pot da naştere unor idei şi concepte adaptate condiţiilor actuale impuse de pandemia de COVID-19. "Se poate să susţinem oamenii de cultură. Se poate să înlesni accesul oamenilor la servicii culturale. Se poate să întărim cooperarea dintre 'oamenii de cultură' - instituţiile publice - cetăţenii acestui sector", a susţinut primarul.