Condamnări în cazul flagrantului care s-a oprit la ușa ministrului condus de Dragnea - Secretar de stat, pedeapsă de 4 ani. Fost ofițer DNA, 8 ani de detenție

ICCJ a decis, definitiv, condamnarea fostului ofițer DNA Emil Manolachi la 8 ani de închisoare și a fostului secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Valentin Preda, la 4 ani de detenție.

"Aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 7 ani închisoare, la care adaugă un spor de 1 an închisoare, urmând ca, în final, inculpatul Manolachi Dan-Emil să execute pedeapsa rezultantă de 8 ani închisoare. (..) In baza art. 33 lit. a raportat la art. 34 alin.1 lit. b din Codul penal din 1969 contopeşte pedepsele de 2 ani si 8 luni închisoare si 3 ani si 6 luni închisoare astfel stabilite si aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani si 6 luni închisoare, la care adaugă un spor de 6 luni închisoare, urmând ca, în final, inculpatul Preda Răducu -Valentin să execute pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare", se arata in decizia ICCJ.

Citeste si Anchetă de AMPLORE a DNA, realizată cu sprijinul OLAF - Spagă de un milion de euro, destinată unor servicii prestate în campania electorală din 2012

Procurorii spun că ofițerul DNA ar fi fotografiat o notă secretă a SRI care viza activitatea firmei Tel Drum şi i-ar fi trimis-o fostului secretar de stat Valentin Preda.

DNA l-a ridicat pe Valentin Preda din fața ministerului Dezvoltării, condus la acel moment de Liviu Dragnea, existând speculații potrivit cărora acesta ar fi fost destinatarul informațiilor secrete.

Fostul premier Victor Ponta declara, anul trecut, intr-un interviu acordat STIRIPESURSE.RO, ca ţinta flagrantului ar fi fost chiar Liviu Dragnea, însă acesta a fost informat de o persoană importantă din SRI, iar procurorii DNA şi-au limitat operaţiunea la Preda.

Dosarul a fost trimis în judecată în anul 2014 de DNA, Manolachi fiind acuzat că l-a prevenit pe fostul secretar de stat din Ministerul Transporturilor Valentin Preda privind organizarea unui flagrant de către procurori.

Valentin Preda a fost trimis în judecată de DNA după ce ar fi cerut mită 200.000 de euro pentru a urgenta încheierea unui contract privind extinderea sistemului informatic al rovinietei între CNADNR şi o firmă, în 28 noiembrie 2012.

Dan Emil Manolachi ar fi fotografiat o nota secreta care se referea la o ancheta privind Tel Drum.