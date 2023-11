Confesiunea lui Marcel Ciolacu: 'Un singur lucru cred că am greșit de când sunt premier!' - VIDEO

Confesiunea lui Marcel Ciolacu: 'Un singur lucru cred că am greșit de când sunt premier!'

Premierul Marcel Ciolacu a participat la summitul Autorităților Publice Locale din România. În fața primarilor, șeful executivului a ținut să precizeze că ar fi vrut să organizeze mai multe întâlniri cu edilii din țară, însă a avut un program încărcat.

„Provocarea mea e de a veni cu un buget în acest an, astfel încât dvs. să vă puteți construi din februarie noile proiecte. Nu va confisca nimeni nicun ban din conturile administrației locale. România nu are o problemă cu banii. Avem o problemă cu deficitul, cu prioritizarea cheltuielilor. S-a cheltuit prea mult, în toate direcțiile, dar am uitat un lucru esențial: închidem un capitol financiar din 2016. Nu putem să ne întoarcem să vorbim de o absorbție de 52%. Trebuie o absorbție cu 9 în față.

Trebuie un efort să vină și din partea dvs. E un moment dificil în a ține balanța între venituri și cheltuieli. Nimeni nu a venit cu nici o catastrofă. Puteți să mă înjurați, puteți să-l înjurați pe domnul Boloș.... Un singur lucru cred că am greșit de când sunt premier: n-am făcut un program cu dvs. o ordine pe zi să avem cel puțin o dată pe lună o întâlnire cu dvs.”, a spus Ciolacu.