Congres al vrăjitoarelor pentru Guvernul României: 'Vrem justiție. Suntem sătule de falsitate, lăcomie și corupție'

Vrăjitoarele din România organizează „cel mai puternic” congres din ultimii 20 de ani. Ele au anunțat în limba engleză că vor face această întâlnire pentru Guvernul României deoarece sunt sătule de „falsitate, lăcomie și corupție”.

„Buna ziua. Așa cum am anunțat am început pregătirile pentru cel mai puternic congres din ultimii 20 de ani care va avea loc în 26 mai. Subiectul principal îl reprezintă Guvernul României. Ne-am decis să facem acest pas deoarece suntem sătule de falsitate, lăcomie și corupție. Vrem justiție și am decis să facem aces pas deoarece noi suntem singurii oameni din România care au puterea să aducă pacea în țara noastră”, se arată în mesajul postat de Mihaela Minca (care își spune Vrăjitoarea Mihaeala) pe pagina ei de Facebook.

Mesajul a fost postat în limba engleză: "Hello my dear people, as I announced, we started out the preparations for the most powerful congress of the last 20 years that will take place on May 26. The Romanian Government is our main subject that we will in the congress. We decided to take this step because we were tired of falsity, greed, corruption. we want justice, and we decided to make this step because we are the only people in Romania who have the power to bring peace for our country", a scris în engleză vrăjitoarea Mihaela Minca.