Consilierii USR PLUS solicită CLSU Sibiu să analizeze dacă se impune o carantinare

Consilierii USR PLUS solicită Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) din municipiul Sibiu să analizeze dacă se impune o carantinare, în condiţiile în care aici sunt cele mai multe cazuri de infectare cu noul coronavirus, iar judeţul rămâne pe primul loc, cu o rată de infectare de 6,98 la mia de locuitori, în creştere faţă de ziua precedentă, când a înregistrat 6,6, potrivit datelor oficiale.

"Grupul local de consilieri USR PLUS au propus câteva măsuri care pot fi implementate imediat şi urgent: Comunicare mai bună şi mai pro-activă cu cetăţenii pe situaţia Covid-19, după exemplul Timişoarei, prin transmiterea de mesaje şi informaţii pe site-ul Primăriei într-un mod mai atractiv şi intuitiv despre: situaţia la zi a numărului de infectări, măsurile şi restricţiile în vigoare, lista centrelor de testare din municipiul Sibiu, declaraţii pe propria răspundere; Întâlnirea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi analizarea situaţiei din Municipiu pentru o eventuală propunere a carantinării (pe o anumită perioadă); Crearea unui modul de informare pentru Covid-19 pe aplicaţia Sibiu City App; Asigurarea de dezinfectant pentru dispozitivele din scările de bloc deja amplasate din primăvară", se arată într-un comunicat de presă al USR PLUS, potrivit agerpres.ro.

Consiliera USR PLUS Diana Mureşan consideră că situaţia nu mai poate fi ignorată.

"Parte din responsabilitatea noastră a consilierilor locali este şi gestionarea acestei crize de sănătate publică din Municipiul Sibiu. Nu mai putem ignora situaţia. Am solicitat în numele grupului de consilieri USR PLUS punerea pe Ordinea de zi a unei dezbateri despre situaţia Covid-19 la nivelul Municipiului Sibiu şi am propus câteva soluţii. Consider că fiecare consilier poate să vină cu idei pentru gestionarea crizei şi putem găsi împreună cele mai bune soluţii. În acest moment colaborarea este mai presus de orice culoare politică. Comunicarea în astfel de situaţii este cheia spre o gestionare mai bună a crizei şi până acum comunicarea a lăsat de dorit. Se putea face mai mult şi mai bine", a declarat Diana Mureşan.

Conform statisticianului sibian Valentin Pârvu, în Sibiu mor aproximativ 4-5% din cei diagnosticaţi cu Covid-19, rată ce ar putea creşte din cauza suprasolicitării sistemului sanitar.

"La media de 300 cazuri zilnice observată în ultimul timp, vom avea peste 2-3 săptămâni 12-15 decese zilnic. Dacă în România s-ar muri la acel nivel, am avea 500-700 decese zilnice, faţă de 177 de decese câte au fost astăzi. În ultima săptămâna s-au văzut în medie 6 decese zilnic, dar cazurile în Sibiu s-au dublat în ultimele 2 săptămâni şi sistemul sanitar e suprasolicitat", a susţinut Pârvu.