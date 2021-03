Consiliul Concurenței se spală pe mâini după ce prețurile din România AU BUBUIT: Nu e treaba instituției să reglementeze piața

Normal este ca o instituţie publică de control şi reglementare să nu intervină în cerere şi ofertă, ci piaţa să se regleze singură, a declarat, luni, Laszlos Gyerko, consilier de concurenţă în cadrul Consiliului Concurenţei, conform Agerpres.

"Acest an a fost mai complicat, mai ieşit din comun, cu multe provocări, atât pentru cetăţenii ţării, cât şi pentru firme şi instituţii de stat. Primele semnale au fost pe două paliere: pe zona alimentelor referitor la modificări de preţ bruşte, zilnice şi săptămânale şi, pe de altă parte, în mediul online, când toată lumea s-a întrebat de ce 50 de măşti costau 500 de lei... Au fost momente când trebuia imediat intervenit şi luate măsuri. Am avut şi avem o colaborare foarte bună cu Protecţia Consumatorilor, instituţia decizională. Avem un Monitor al preţurilor pe care l-am pus în funcţiune de doi ani şi care ne-a ajutat foarte mult să putem monitoriza modificările de preţ în această perioadă. Acolo am putut să emitem anumite recomandări, atât către producători, cât şi la retaileri. Se pare că acele scăpări de fluctuaţii de preţ au fost foarte scurte şi piaţa s-a stabilizat, s-a reglat automat, fără intervenţia statului şi a instituţiilor. O comunicare cu marii retaileri, cu reprezentanţii producătorilor este la curent, săptămânal, de câte ori este nevoie şi asta ne ajută să ţinem aproape şi să luăm decizii în consens", a afirmat Gyerko, într-o conferinţă de specialitate.

El a adăugat că, în cursul anului anterior, au fost discuţii referitoare la plafonarea preţurilor la anumite produse, însă în cele din urmă nu s-a folosit această prevedere legislativă, pentru că piaţa s-a reglat de la sine.

"În mediul online au fost momente când trebuia să intervenim direct şi discutând cu proprietarii de platforme. Am reuşit şi acolo să avem un consens şi să se revină la normal. Normalul nu este ca o instituţie publică (de control şi reglementare - n. r.) să intervină în cerere şi ofertă, ci ca piaţa să se regleze singură. Dar instituţiile de control trebuie să fie prezente la nivel naţional ca să poată să supravegheze, să supervizeze anumite decizii care arată că sunt anumite scăpări, înţelegeri, concentrări sau creşteri de preţ. O altă problemă care, acum şase luni, s-a prezentat în piaţă a fost preţul testelor PCR care, iarăşi, aveau un preţ destul de ridicat. Am demarat o analiză şi avem o echipă care monitorizează aceste sectoare, aceste segmente să putem vedea mişcările care sunt prezente în piaţă la anumite produse foarte utilizate în această perioadă. Au fost discuţii referitoare şi la plafonarea de preţuri la unele produse, dar legislaţia naţională permite ca, în cazuri excepţionale solicitate de Guvernul României, pe baza unei analize aprofundate, să se poată plafona preţul pe o perioadă de maximum şase luni. În această perioadă am reuşit să nu folosim această prevedere legislativă şi care consider că era o intervenţie bruscă în bunul mers al stabilirii preţurilor pe bază de cerere şi ofertă", a explicat reprezentantul Consiliului Concurenţei.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a organizat, luni, evenimentul "Protejarea consumatorului român în contextul pandemiei. Un consumator european informat este un consumator protejat!", dedicat Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor, sărbătorită anual pe data de 15 martie.

Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor a fost inspirată de preşedintele american, John F. Kennedy, care a trimis un mesaj special Congresului SUA la 15 martie 1962, în care a abordat pentru prima dată, în mod oficial, problema drepturilor consumatorilor. În discursul său, preşedintele a formulat patru drepturi fundamentale ale consumatorului, şi anume: dreptul la siguranţă, dreptul de a fi informat, dreptul de a alege, dreptul de a fi ascultat.