Contracte de peste 38 de milioane de euro prin PNRR pentru reabilitarea unor sedii de Poliţie şi ale ISU

"Zece dintre proiectele de renovare reprezintă reabilitări a mai multor sedii aparţinând Poliţiei Române. Astfel, intervenţiile vizează sedii ale Inspectoratelor Judeţene de Poliţie, dar şi sedii ale Poliţiei municipale sau orăşeneşti din judeţele Alba, Cluj, Galaţi, Mehedinţi, Sălaj, Sibiu, Timiş, Tulcea, unde se vor executa lucrări pentru creşterea eficienţei energetice şi gestionarea eficientă a energiei. Două dintre contractele înmânate vizează reabilitarea Instituţiilor Prefectului din Galaţi şi Mehedinţi. De asemenea, vor fi efectuate lucrări pentru creşterea eficienţei energetice la unităţi ale Inspectoratului General al Jandarmeriei Române din Brăila, Buzău şi Suceava. La 8 unităţi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţa vor fi desfăşurate lucrări de reabilitare termică, energetică şi modernizarea construcţiilor la sediile ISU din Bacău, Braşov, Covasna, Harghita, Maramureş şi Neamţ, respectiv Baza pentru logistică a IGSU Bucureşti. Alte investiţii urmează să fie făcute şi la centrele de pregătire şi recuperare a capacităţii de muncă din Constanţa şi Bucureşti", a precizat Bode cu acest prilej.Potrivit acestuia, în cadrul apelurilor PNRR deschise de Ministerul Dezvoltării, au fost depuse 98 de proiecte în valoare de peste 157 de milioane de euro, până în prezent fiind semnate 73 de contracte de finanţare, în valoare de 116 de milioane de euro."Prin evenimentul de astăzi marcăm un proces extrem de important pentru structurile Afacerilor Interne: o prioritate instituţională care vizează modernizarea clădirilor din patrimoniul Afacerilor Interne. (...) Nu ne vom opri aici. În acest an vom continua eforturile pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru angajaţii MAI. Mai sunt multe de făcut, suntem conştienţi de acest lucru, de aceea, personal, voi sprijini orice iniţiativă care are drept scop asigurarea de condiţii decente şi moderne de muncă pentru angajaţii MAI. Proiectele de investiţii propuse de MAI prin PNRR vizează implementarea unor soluţii de creştere a eficienţei energetice a clădirilor. Vor fi implementate de asemenea măsuri de gestionare inteligentă a energiei pentru scăderea consumului anual de energie finală din surse regenerabile", a punctat Bode.La rândul său, ministrul Cseke Attila a transmis că MAI a absorbit prin contracte de finanţare mai mult de jumătate din suma disponibilă pentru autorităţile administraţiei publice centrale."MAI este cea mai de succes echipă din punct de vedere al autorităţilor administraţiei publice centrale. Are cele mai multe proiecte câştigate - 73, peste 100 de milioane de euro fără TVA, care sunt contractate azi cu ministerul coordonator, Ministerul Dezvoltării, şi, ca sumă, între autorităţile administraţiei publice centrale care au depus proiecte în această componentă "Valul Renovării", MAI a absorbit prin contracte de finanţare mai mult de jumătate din suma disponibilă pe autorităţile administraţiei publice centrale", a afirmat ministrul Dezvoltării.El a apreciat că fiecare dintre aceste investiţii este foarte importantă atât pentru cei care lucrează în sistemul MAI, cât şi în ansamblu, pentru România."Această îmbunătăţire a fondului construit urmăreşte nu numai o eficientizare energetică şi o scădere a facturilor pe care va trebui să le plătească beneficiarii acestor infrastructuri, dar urmăreşte şi o abordare pe care să o arătăm societăţii din România, şi anume aceea că suntem capabili să absorbim aceste fonduri europene eficient, rapid şi în interesul comunităţilor locale şi în interesul sistemelor mari de administraţie, cum este şi sistemul gestionat de MAI", a precizat Cseke Attila.La nouă luni de la primul apel de proiecte pe componenta de fond local, gestionat tot de MDLPA, au fost semnate peste 6.000 de contracte, însumând aproape 6 miliarde de euro, resurse financiare din PNRR care sunt la dispoziţia beneficiarilor."În PNRR, Componenta C5 - 'Valul Renovării' şi-a propus să îmbunătăţească în mod considerabil fondul construit al României, atât din punct de vedere al eficientizării energetice, cât şi din punct de vedere al consolidării de risc seismic. Este de actualitate acest subiect şi mă bucur că MAI a depus proiecte şi pe această axă, unde sunt cuprinse lucrări de consolidare de risc seismic. Mă bucur în acelaşi timp că în cadrul acestei componente C5 - 'Valul Renovării', de asemenea şi pe componenta de fond local, gestionat de MDLPA, am reuşit să facem ceea ce poate în trecut nu s-a reuşit. Şi anume o procedură simplificată, eficientă, prin platformă digitală, astfel încât procedurile să fie mult mai reduse şi cred că am reuşit ceea ce după aderarea României la UE de gestionare a fondurilor europene încă nu s-a reuşit, şi anume, în nouă luni de zile de la primul apel de proiecte, suntem în măsură să anunţăm finalizarea acestor două componente cu semnarea tuturor contractelor, peste 6.000 de contracte semnate, în valoare de aproape 6 miliarde de euro. Aceste resurse financiare din PNRR al României sunt la dispoziţia beneficiarilor din momentul semnării acestor contracte de finanţare. Rămâne, deci, timp îndestulat pentru beneficiari ca până în 2026, posibil mai repede, să efectueze procedurile de documentaţie, respectiv de achiziţie publică şi să treacă la execuţia lucrărilor acolo unde este necesar", a precizat Cseke Attila.