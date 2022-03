Convoi uriaș de tancuri rusești se îndreaptă spre Kiev: coloana are 64 de kilometri

O coloana de tancuri ruseşti a fost depistată în noaptea de luni spre marți afara Kievului. Convoiul se întinde pe o lungime de 64 de km. Imaginile din satelit au fost transmise de compania de supraveghere Maxar.

Imaginile din satelit realizate de compania Maxar prezintă un convoi militar rusesc la nord de Kiev, care se întinde pe aproximativ 64 km. Convoiul este substanţial mai mare faţă de raportările iniţiale făcute în cursul zilei de luni.

Maxar a declarat că în sudul Belarusului, la mai puţin de 32 km nord de graniţa cu Ucraina, au fost observate alte forţe terestre şi unităţi de elicoptere sol-aer.

Coloana conţine sute de vehicule blindate, tancuri, artilerie şi vehicule de sprijin logistic, relatează Reuters.

A satellite image taken by the US company Maxar, which it says shows part of a 40-mile-long Russian military convoy assembled north-west of Kyiv, the capital of Ukraine. Photograph: Satellite image ©2022 Maxar Tech/AFP/Getty Images pic.twitter.com/yNn5TQldAj