Copiii de la Cantus Mundi au făcut spectacol în pauza meciurilor de la Euro U21

Câte 100 de copii corişti au venit din toată România la fiecare meci al turneului Campionatului European Under 21 pentru a cânta publicului la pauză, informează frf.ro, potrivit news.ro.

Corurile Cantus Mundi sunt coordonate şi pregătite de Corul Naţional de Camera “Madrigal – Marin Constantin”, care a şi cântat imnul României la meciul de deschidere al turneului.

„Aşa cum ne-au mărturisit copiii şi dirijorii lor, a fost experienţa vieţii lor să cânte pe stadion, simţind energia şi atenţia unui public atât de numeros”, spune Anna Ungureanu, dirijor principal Madrigal. „A fost o experienţă extraordinară şi, cum spune si sloganul Programului Naţional Cantus Mundi, Schimbăm România prin muzică!, ne-am bucurat să vedem că publicul s-a ridicat în picioare şi ne-a aplaudat, a aprins lanternele telefoanelor în timpul prestaţiei noastre, ceea ce ne-a confirmat că acele multe ore de muncă, perseverenţă, seriozitate şi ambiţie ne pot aduce succesul!”

FRF şi „Madrigal” dezvoltă un parteneriat care să introducă actul artistic în desfăşurarea meciurilor de fotbal, pentru educarea publicului tânăr. Acest demers a început cu ceva vreme în urmă, şi capătă noi dimensiuni în timpul Campionatului European U21. „Copiii de la Cantus Mundi au mai fost pe stadioanele de fotbal şi au contribuit prin prestaţia lor la o atmosferă civilizată în tribune, inhibând derapajele comportamentale”, a declarat Răzvan Mitroi, PR Manager FRF şi coordonator al protocolului cu Madrigal.

„A fost foarte multă muncă în spatele momentelor susţinute de copiii din corurile Cantus Mundi. Foarte multă muncă depusă deopotrivă de echipa Cantus Mundi, dirijori, copii şi părinţi. Iar răsplata nu s-a lăsat aşteptată. Recunosc, nu mă aşteptam ca publicul să rămână la pauză pe locurile lor, aşteptând momentele copiilor şi aplaudând ca pentru un gol! Am făcut echipă bună cu FRF şi UEFA U21 şi sunt mândră de asta!”, spune Ana-Carmen Dragoş, Project Manager Cantus Mundi la EURO U21.

Copiii au abordat un repertoriu internaţional, cu tematica sportivă, precum Waka-Waka al cântăreţei Shakira sau We Are the Champions al trupei Queen. Copiii au fost primii entuziasmaţi ai acestui proiect: „Noi suntem si fotbalişti si nu ne aşteptam sa cântăm pe stadion, e super!”; „Să cânţi într-un spaţiu atât de mare şi lumea să se uite la tine, nu-mi vine să cred!”.

Cantus Mundi îşi propune ca prin muzică să depăşească toate barierele sociale sau de altă natură, formând o comunitate culturală, accesibilă tuturor copiilor şi tinerilor. După 10 ani de activitate, Programul Naţional Cantus Mundi a adunat sub umbrela sa peste 1.680 de coruri. Mai mult de 60.000 de copii, alături de dirijorii lor, participă la promovarea cântului coral pe întreg cuprinsul ţării, trecând peste diferenţele legate de etnie, condiţie socială şi capacităţi fizice sau psihice.

Îi mai puteţi vedea şi asculta pe copiii de la Cantus Mundi la Bucureşti şi Cluj-Napoca, în pauzele ultimelor trei meciuri EURO U21 din România, două sferturi de finală şi o semifinală.