Corneliu Papură, antrenor Craiova: 'Am meritat pe deplin victoria. Dacă ne considerăm deja calificaţi suntem într-o mare eroare'

Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Corneliu Papură, a declarat, joi seară, după meciul din deplasare cu Sabail, câştigat cu scorul de 3-2, că victoria este pe deplin meritată, dar formaţia sa nu trebuie să se considere deja calificată, anunță news.ro.

“În ceea ce priveşte jocul cred că am dominat şi am meritat pe deplin victoria. Cred că puteam să înscriem mult mai multe goluri, ne-am creat ocazii destul de mari. Păcat că nu am reuşit. Ce trebuie să remarc este o atitudine bună a jucătorilor mei. În acelaşi timp, pentru clubul meu este prima victorie în cupele europene după 26 de ani. Este un lucru bun, mă bucur foarte mult pentru echipa mea. Din moment ce am înscris trei goluri în deplasare, avem prima şansă în a ne califica. Nu văd altă opţiune. Dar cel mai important lucru este să rămânem concentraţi. Dacă ne considerăm deja calificaţi suntem într-o mare eroare”, a spus Papură în conferinţa de presă de după meci.

Formaţia Universitatea Craiova a învins, joi seară, în deplasare, cu scorul de 3-2, echipa azeră Sabail, în prima manşă a turului 1 preliminar al Ligii Europa. Au marcat: Ramazanov ’33, ‘82 / Mateiu ’13, Bancu ’51, Roman ‘67

Partida retur va avea loc peste o săptămână, la Craiova.