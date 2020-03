Coronavirus - Un spital de campanie va fi instalat în Central Park din New York

Zeci de persoane munceau pe o vreme ceţoasă pe peluza East Meadow, una dintre marile spaţii de recreere din celebrul parc new-yorkez.Acest loc a fost ales pentru că se află în faţa unuia dintre spitalele grupului Mount Sinai, în cartierul East Harlem.Structura este ridicată de Samaritan's Purse, organizaţie umanitară evanghelică având sediul în Carolina de Nord şi care a trimis la faţa locului în jur de 60 de persoane.Organizaţia şi-a coordonat intervenţia cu guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, cu Agenţia Americană pentru Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă (FEMA) şi cu grupul Mount Sinai."Sperăm să devenim operaţionali în următoarele 48 de ore şi gata să primim pacienţi", a explicat doctorul Elliott Tenpenny, coordonatorul echipei, potrivit căruia spitalul de campanie va avea o capacitate de 68 de bolnavi.Spre deosebire de mai multe structuri temporare în curs de instalare în regiunea New York, acest spital de campanie va dispune de echipamente şi personal necesare pentru primirea de bolnavi cu COVID-19.În afară de echipa logistică dedicată instalării spitalului, Samaritan's Purse va aduce de asemenea medici şi infirmiere pentru tratarea pacienţilor.Organizaţia a instalat deja una dintre structurile sale temporare în nordul Italiei, la Cremona, tot pentru primirea bolnavilor de COVID-19, a mai spus Tenpenny.Duminică, guvernatorul Cuomo a anunţat că statul New York a înregistrat 59.513 de cazuri de contaminare cu noul tip de coronavirus şi 965 de decese, ceea ce face ca acest stat să fie de departe cel mai afectat din SUA.Asociaţie cu scop nonprofit, Samaritan's Purse este "de inspiraţie religioasă", a explicat doctorul Tenpenny. "Suntem acolo în numele lui Iisus, însă noi oferim ajutorul nostru întregii lumi, fără distincţie, atâta timp cât au nevoie", a spus el."Spitalele se aglomerează în întreg oraşul şi ei au nevoie de ajutor. De aceea suntem aici", a subliniat medicul organizaţiei, care a intervenit deja în zone de conflict şi de catastrofe naturale. "De cele mai multe ori suntem în străinătate, după catastrofe. Însă acum SUA au nevoi mari şi suntem astfel în situaţia de a ne ajuta ţara", a adăugat Tenpenny.