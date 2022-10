Coupez!, o comedie bună despre cum să faci un film prost, de Michel Hazanavicius, câştigătorul premiului Oscar, din 21 octombrie în cinema

"Cut!/ Coupez!", o comedie cu zombie care a deschis ediţia din acest an a Festivalului de Film de la Cannes, va fi distribuită în România de Independenţa Film din 21 octombrie în cinema. Filmul, realizat de Michel Hazanavicius, cineastul francez care a câştigat Oscarul pentru "The Artist" în 2012, îi are în rolurile principale pe Bérénice Bejo şi Romain Duris.

Remake al filmului japonez "One Cut of the Dead" (r. Shin’ichirō Ueda), filmul lui Michel Hazanavicius urmăreşte aventurile unei echipe de filmare cu posibilităţi modeste, care şi-a propus să realizeze un film cu zombie.

Într-o fabrică dezafectată se turnează un film horror cu buget redus. Echipa tehnică nu dă doi bani pe proiect şi nici actorii nu sunt prea implicaţi. Regizorul este singurul care dispune de energia necesară pentru a insufla viaţă în acest al nuştiucâtelea horror cu zombi. Dar iată că, în timpul pregătirilor pentru o scenă dificilă, filmarea este întreruptă de zombi adevăraţi. În faţa camerei, totul pare fix cum era de aşteptat, dar în spatele ei membrii echipei nu ştiu ce să mai facă pentru a salva filmul şi propriile lor vieţi, scrie News.ro.

Prezentat iniţial ca un film clasic cu zombie, "Cut!" virează neaşteptat către un gen total diferit, un amestec nebunesc de making of cu sitcom, reunind toate elementele într-un final exploziv.

Deşi nu este neapărat un fan al filmelor gore, Michel Hazanavicius spune că şi-a dorit să facă acest film pentru că "îmi place ideea ca un regizor să facă un film, indiferent de condiţii, cu sau fără buget. Asta e tot ce conteză, să-l facă. Mi se pare că această abordare nu este doar curajoasă, ci şi frumoasă, mai presus de toate".

Meta comedia lui Hazanavicius, despre o echipă de filmare care vrea să facă un remake al unui film japonez în care o echipă de filmare realizează un film cu zombie pentru o televiziune, este şi o declaraţie de dragoste pentru cinema.

„Este greu să faci un film, chiar şi unul prost. Uneori, criticii ne spun că am făcut un film prost. Dar nu merge aşa. Am mulţi prieteni regizori şi niciodată nu l-am auzit pe vreunul dintre ei spunând „O să fac un film prost acum”. Facem tot ce putem de fiecare dată. Nu întotdeauna suntem pe val - sau suntem îngrijoraţi din cauza banilor, sau nu avem actorul pe care ni l-am dorit sau acesta nu-şi ştie replicile, sau plouă când noi avem nevoie de soare. Pe scurt, întâmpinăm o groază de neajunsuri şi nu mereu le putem rezolva. O putem da în bară. Dar în acelaşi timp, este o incredibilă aventură umană. A face un film este o experienţă de fuzionare puternică - pentru şase, opt, doisprezece săptămâni trăim împreună şi fiecare dă ce are mai bun. Colectivul este mai puternic decât suma indivizilor, iar aventura umană este mai interesantă sau mai frumoasă, poate, decât produsul realizat. Şi asta nu este neapărat o problemă atât de mare. Despre asta este filmul”, spune autorul lui.