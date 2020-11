COVID-19 - Peste 28.000 de concurenţi au participat virtual la maratonul de la New York

Peste 28.000 de concurenţi au participat virtual la maratonul de la New York, ce ar fi urmat să programeze duminică ediţia cu numărul 50, scrie Le Journal de Montreal.

Miticul maraton de la New York a fost anulat din cauza pandemiei de Covid-19, dar aceasta nu a împiedicat câteva zeci de mii de oameni să participe virtual.Organizatorii maratonului, New York Road Runners, le-au oferit participanţilor posibilitatea să parcurgă distanţa de 42,2 kilometri pe un traseu ales de ei. Începând din 17 octombrie, atleţii amatori au avut două săptămâni pentru a-şi îndeplini obiectivul.

Citește și: Gabriela Firea îi bate obrazul lui Ludovic Orban: ‘Este proiectul pe care eu, împreună cu Institutul Matei Balș, condus de profesorul Adrian Streinu-Cercel, l-am inițiat încă din primăvară’



Potrivit organizatorilor, s-au înscris mai bine de 28.000 de participanţi din 130 de ţări şi 50 de state componente ale SUA. Circa 21% dintre ei sunt originari din New York, iar unii chiar au parcurs traseul obişnuit al evenimentului, cu destinaţie finală Central Park.



New York Times a adunat mărturiile mai multor maratonişti, ce au declarat că au primit o susţinere puternică din partea cetăţenilor oraşului. Claxoane şi încurajări au răsunat de-a lungul traseului lor, iar unii dintre ei au improvizat o linie de sosire acolo unde aceasta ar fi trebui să se afle în mod obişnuit.



În fiecare an, maratonul de la New York se desfăşoară în prima duminică a lunii noiembrie. Proba face parte din cele şase etape majore pe scena internaţională, alături de cele de la Chicago, Boston, Londra, Berlin şi Tokyo.