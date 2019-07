Cozmin Gușă aruncă 'bomba' pe scena politică - Firea, singura variantă a PSD de a-l contracara pe Iohannis. Influența lui Coldea se manifestă în continuare

PSD, condus de Viorica Dăncilă și de oamenii ei, nu are nicio șansă să trimită un candidat la prezidențiale în turul II, este de părere consultantul politic Cozmin Gușă. Dacă jocurile de culise și de interese din PSD n-ar fi atât de mari, social-democrații ar trebui să accepte că, în acest moment, după cum arată și sondajele, Gabriela Firea ar fi singura în stare să se bată, de la egal la egal, cu actualul președinte Klaus Iohannis.

"Cel care a primit misiunea să distrugă PSD, într-un mod implicit, nu neapărat explicit, a fost, dn nefericire pentru el, Liviu Dragnea. Pe Viorica Dăncilă nu o putem bănui de contacte directe cu cei care doreau sa distrugă PSD, ea practic își trăiește supraviețuirea, dorind, în mod firesc pentru cineva care nu visa să ajungă atât de sus, să se perpetueze la putere. Fostul Stat Paralel, reprezentat de Florian Coldea, are ambiții politice, are dorințe de revanșă, care vin de la o frustrare personală. În 2014, acel sistem, la vârf cu Florian Coldea, a organizat de așa fel lucrurile încât Klaus Iohannis să ajungă președinte. De partea cealaltă era George Maior, șeful lui Coldea și Victor Ponta. Acest Coldea, în 2016, intuind acest pericol că s-ar putea să rămână fără slujbă în SRI, i-a ajutat, mai întâi pe Nicușor Dan, apoi și pe Cioloș, care era premier, să-și organizeze un partid numit USR, care a reuşit un scor extrem de semnificativ la alegerile locale din acel an și astfel s-a definit ca o prezență politică semnificativă, de tip "proaspăt", new entry în arena politică, dându-i un șah maximal lui Klaus Iohannis, nemaiavând posibilitatea să obțină un câștig electoral semnificativ cu PNL și astfel ajutându-l parlamentar pe celălalt partener din Statul Paralel, Liviu Dragnea", a afirmat Cozmin Gușă, la Realitatea Tv.

Renate Weber, luată la rost de un senator USR: 'Dinspre Avocatul Poporului nu aud decât o linişte asurzitoare. De ce nu dați curs solicitărilor'

Consultantul a atras atenția că influența lui Coldea se manifestă în continuare.

"Pericolul despre care vorbim la prezidenţiale este că acest fost şi actual stat paralel, prin foști oameni care au fost la vârful lui, ar dori să se perpetueze şi la prezidenţiale, si la locale și la parlamentare. Atunci, evident, toate jocurile din toate partidle sunt influenţate, într-un fel sau altul, de aceste presiuni care nu sunt deloc minore. pentru că dosarele pe care le au oamenii lui Coldea sunt dosare de şantaj extrem de consistente, care pot să schimbe jocul politic la prezidențiale și, într-un fel sau altul, falanga din SIE care era în legătură cu Coldea influențează jocurile în PSD și Viorica Vasilica, prin cei din jurul ei, execută un joc pe care, pe de-o parte cei din aripa Coldea doresc să-l influențeze, pe de altă parte alții din aripa Iohannis, care se dorește să fie reales, de asemenea ar dori să-l influențeze."

Dăncilă joacă după cum i se cere, baronii sunt divizați, Gabriela Firea e singura șansă

"Asta înseamnă că Florin Coldea ar dori să intre în finală oricine, fie că e de la PSD, fie că este favoritul, Klaus Iohannis, pentra ca să apară ca o noutate fie cu Cioloș, fie cu Barna, vom vedea ce se va întâmpla și cu Laura Codruța Kovesi pentru ca astfel să-ți securizeze președinția României, care va conta foarte mult din punct de vedere simbolic, pentru că forța instituției a fost mult diminuată în vremea lui Liviu Dragnea, un om nu foarte inteligent, ci viclean, care a executat acest joc de tip kamikaze care l-a și dus acolo unde este acum."

Dacă stăm şi ne gândim, vedem cât de mare este problema în PSD azi. Toată lumea dorește să vină un candidat PSD în stare să ajungă în turul II, dar nimeni nu știe care ar fi acel candidat, pentru că Viorica Dăncilă nu este în stare de aşa ceva și aici se intră în capcana de tip Coldea. Dacă PSD se trezeşte si realizează că dacă nu ajunge in turul II va pierde și guvernarea, din ianuarie 2020 și va ajunge un partid de 10-15% la locale și apoi mai vedem la parlamentare, trebuie să ne punem întrebarea cum va proceda?

Dacă baronii lacomi de bani vor dori să mai facă câteva milioane în 2019 vor merge pe o soluție care va condamna partidul, sau dacă vor să mai facă politică şi după 2020, într-un partid semnificativ, atunci vor schimba candidatul și se vor gândi la alte soluții spectaculoase pe eșicherul politic și care să nu dea posibilitatea celor din USR PLUS sa ajungă în turul 2.

Și cu Iohannis e o problemă mare, va intra într-o postură de tip defensiv, la finalul unui mandat extrem de slab, fără nicio realizare care să fie clar asumată.

În aceste condiții, în acest moment, pe scorurile din sondaje, singurul candidat ofensiv din partea PSD pare să fie Gabriela Firea. De ce spun asta? Pentru că Gabriela Firea domină, de 2 ani, sondajele de opinie și se bate cu Klaus Iohannis pe primele 2 locuri și peste Tăriceanu, și peste ponta, care tace, tace, dar la un moment dat va putea spune, la fel ca Viorica Vasilica, "mă voi sacrifica și eu, dacă această coaliție PSD-ALDE-Pro România mi-o va cere".

Firea este soluţia matematică corectă, din nefericire nu și dorită de bucureșteni, în baza antipatiei firești, pentru că nici ea, la fel ca și Klaus Iohannis, n-a făcut mai nimic din punct de vedere al realizărilor, dar Bucureștiul nu este țara. Matematic, ea este singurul om din PSD care are scor mult mai mare decât cel al partidului." a comentat Gușă.

Ce se întâmplă cu electoratul conservator

Electoratul PSD, dacă nu va primi un candidat corespunzător, va fi pasiv, pentru că Iohannis a pierdut încrederea, iar oameni precum Cioloș sau Barna nu au nicio șansă să-l mobilizeze la vot. Aşa se face că singurul candidat care poate acoperi și o parte din fostul electorat al lui Vadim Tudor, și chiar o parte al lui Dan Diaconescu ar trebui să fie un om viu, care să meargă să discute cu oamenii la modul agregat. (...) să aibă curajul să spună lucrurilor pe nume, chiar dacă nu câștigă, să vorbească despre această Românie care a pierdut Moldova, despre această Românie care este batjocorită de către Ungaria, despre această Românie pe care Uniunea Europeană nu o bagă în seamă, despre această Românie în care un comisar european interimar precum Mircea Pașcu nu primește portofoliu. Cam asta ar fi direcția în care PSD s-ar putea reinventa, pentru o zonă de electorat care nu mai reprezintă din 80, nici 70%, ci undeva la 40*", a precizat consultantul politic.