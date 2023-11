Cristi Borcea șochează: Le fac teste antidrog copiilor de trei ori pe an!

Cristi Borcea șochează! Acesta spune că le face copiilor săi teste antidrog de trei ori pe an, pentru a se asigura că aceștia nu au niciun viciu. Borcea spune că își dorește ca și poliția să îi testeze ori de câte ori îi văd în trafic.

“Cea mai mare responsabilitate sunt copiii. (…) Am avut șansa să am copii liniștiți, să pot să discut cu ei și am avut șansa, mulțumesc lui Dumnezeu, să nu am nicio problemă cu niciunul. Foarte important. Așa i-am educat, dar să știi că și alți copii au fost educați și crescuți, depinde de ce vrea fiecare copil. Le-am explicat, voi trebuie să învățați.

Cu băutura eu n-am fost, n-aveți voie. Cu drogurile, dacă ați venit, eu sunt primul care am fost la pușcărie și vă dă în primire și acolo este singurul loc unde puteți să vă faceți bine. Eu nu menajez, eu de două trei ori pe an iau din alea de test și le fac eu testele. Eu am copii cuminți, dar poate le pune în pahar. Le-am explicat, nu beți, unde vă duceți, deschideți voi sticla. Pentru că vă știe copilul lui Borcea și v-a curățat, v-ați nenorocit.

Eu îmi doresc, pe Coco și pe Patric, că ei au permis, toate patrulele de Poliție să-i oprească și să le facă testul, pentru că nu vezi ce se întâmplă peste tot, nu numai în România”, a declarat omul de afaceri în podcastul Tare de Tot, moderat de Viorel Grigoroiu.