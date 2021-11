Cristian Bălgrădean după înfrângerea în fața celor de la AZ Alkmaar: Este cea mai slabă prestaţie europeană a CFR-ului

Fotbalistul Cristian Bălgrădean a declarat, joi seară, după meciul pierdut de CFR Cluj cu scorul de 0-2 în faţa AZ Alkmaar, în grupele Conference League, că pentru clujeni este “cea mai slabă prestaţie europeană”.

“Într-adevăr am luat un gol repede şi probabil că acolo s-a rupt, dar au mai avut ocazii pe parcursul jocului, am avut şi noi ocazia aia mare a lui Cipri, şutul ăla bară, poate meritam un punct, dar na. Poate acum sunt subiectiv, o să revedem meciul şi... nu vreau să spun prostii. Alkmaar a fost de la început principala candidată la primul loc, i-am vizionat, ştiam ce pot, au avut şi avantajul terenului propriu, suporteri în spate, o atmosferă senzaţională. Din păcate, la noi nu se mai poate. Este cea mai slabă prestaţie europeană a CFR-ului, mai sunt două meciuri în grupă, şansele sunt foarte mici, dacă reuşim să învingem în ambele jocuri, putem spera la calificare. Dar şansele sunt mici. Atmosfera în vestiar nu are cum să fie bună după ce pierzi, e normal, e dezamăgire, dar nu ne rămâne decât să trecem peste acest joc”, a spus Bălgrădean, potrivit sport.ro.

Formaţia CFR Cluj a fost învinsă, joi seară, în deplasare, cu scorul de 2-0, de echipa AZ Alkmaar,în etapa a patra a grupei D a Conference League. Au marcat Gudmundsson ‘5 şi Pavlidis ’86.

În primele trei etape ale grupei, CFR Cluj a fost învinsă în deplasare de Jablonec, scor 1-0, a remizat acasă cu Randers, scor 1-1, şi a pierdut pe teren propriu cu Alkmaar, scor 0-1.