Cristian Bălgrădean - Este cea mai neagră seară de când sunt la CFR Cluj

Portarul echipei CFR Cluj, Cristian Bălgrădean, a declarat, miercuri seara, după eliminarea din preliminariile Ligii Campionilor în faţa grupării armene Piunik Erevan, că aceasta este cea mai neagră seară de când evoluează la formaţia ardeleană, relatează agerpres.

"În prima repriză dacă aveam 2, 3-0 nu se supăra nimeni. Însă am luat gol la singurul lor şut pe poartă şi s-a dus meciul în prelungiri, iar la penalty-uri am văzut ce s-a întâmplat. Este cea mai neagră seară de când sunt eu la CFR Cluj. La penalty-uri e o loterie, au ratat jucători mult mai mari ca noi. La golul lor al doilea a venit mingea urât şi am respins-o şi eu cum am putut. Nu ştiu dacă puteam să fac mai mult, adică să o resping peste poartă", a spus portarul la postul Digisport."Simţim dezamăgire şi frustrare pentru că toată lumea se aştepta să mergem mai departe. Şi noi voiam să mergem cu orice preţ mai departe, dar ăsta e fotbalul. Am luat goluri în ultimele minute, în 89 şi 119. Acum trebuie să ne revenim, nu ştiu cine o să doarmă în noaptea asta, dar mâine o să analizăm ce s-a întâmplat. Antrenorul o să decidă dacă unii jucători nu vor mai prinde primul unsprezece. Clubul depindea de aceşti bani din Champions League, dar nu cred că va fi sfârşitul clubului aici", a adăugat Cristian Bălgrădean.CFR Cluj a fost eliminată de formaţia armeană Piunik Erevan din preliminariile Ligii Campionilor la fotbal, fiind învinsă cu 4-3 la loviturile de departajare, miercuri seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca, după ce scorul a fost egal, atât după cele 90 de minute regulamentare (1-1), cât şi după prelungiri (2-2), în manşa secundă a primului tur preliminar.CFR Cluj va continua în turul al doilea preliminar al Europa Conference League, unde va întâlni formaţia andorrană Inter Club d'Escaldes. CFR va fi gazdă pe 21 iulie, iar returul se va juca pe 28 iulie.