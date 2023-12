Cristian Bușoi, mesaj clar la COP28 Dubai: "Avem nevoie de obiective ambițioase la nivel global, dar trebuie să susținem mai ferm industria europeană pentru a rămâne competitivă"

”În cadrul Conferinței climatice COP28 de la Dubai, am avut onoarea să particip zilele acestea la mai multe evenimente și întâlniri de importanță majoră.

La invitația Grupului Liberty, lider mondial cu o prezență solidă în România prin combinatul siderurgic din Galați, am fost invitat să vorbesc în calitate de președinte al Comisiei ITRE din Parlamentul European, la conferința "Cut for the Future", alături de ministrul Economiei din Emiratele Arabe Unite, Abdullah bin Touq Al Marri, ministrul pentru Schimbări Climatice și Energie din Australia, Christopher Bowen, și Sanjeev Gupta, CEO Liberty Group. Am prezentat obiectivele și proiectele Uniunii Europene în domeniul climatic, subliniind necesitatea unor măsuri concrete de sprijin din partea statelor membre și a Comisiei Europene, care să susțină eforturile industriei de a investiți în decarbonizare. Este esențial să avem obiective clare și să oferim sprijin real pentru a menține competitivitatea industriei europene în contextul tranziției către o economie verde.

Alături de delegația Parlamentului European la COP28, am participat la o întâlnire de coordonare cu reprezentanții Comisiei Europene, ministrul spaniol pentru Tranziție Ecologică, Teresa Ribera Rodríguez și reprezentanții mediului de afaceri. Am discutat cu toții despre strategiile și acțiunile necesare în contextul schimbărilor climatice.

Uniunea Europeană se situează în prima linie la nivel internațional în lupta împotriva schimbărilor climatice, iar acest lucru implică angajamentul ferm pentru obiective ambițioase și sprijin concret pentru sectoarele industriale cheie în procesul de tranziție către o economie sustenabilă.

La Conferința Climatică COP 28 Dubai participă până pe 15 decembrie delegați din aproape 200 de țări, lideri ai afacerilor și finanțelor și reprezentanți ai societății civile. Discuțiile se concentrează pe accelerarea tranziției către un viitor cu energie curată. COP 28 subliniază de asemenea importanța acțiunii colective pentru a stopa schimbările climatice și rolul critic al finanțării către tranziția NET Zero.”, a scris Cristian Bușoi, președintele Comisiei ITRE din Parlamentul European pe pagina sa de Facebook.