Cristian Jura (Tribunalul Român de Arbitraj Sportiv): Avem o mare responsabilitate, nu ne putem juca cu viaţa sportivilor

Preşedintele Tribunalului Român de Arbitraj Sportiv (TRAS), Cristian Jura, a afirmat, miercuri, într-o conferinţă de presă în cadrul căreia a fost lansat organismul de judecată, că responsabilitatea este una mare şi că arbitrii nu se pot juca cu vieţile sportivilor, potrivit Agerpres.

"Asistăm la un moment istoric şi un moment simbolic în acelaşi timp, în care înfiinţăm aceste tribunal român de arbitraj sportiv, ca o entitate independentă. Am apărut dintr-o dublă necesitate, pe de o parte urmărim un trend european, pentru că s-au mai înfiinţat astfel de tribunalele de arbitraj sportiv în Germania, Olanda, şi ele funcţionează preluând diferite cazuri de la federaţii, şi pe de altă parte avem această necesitate de a avea o autoritate care să fie independentă. Este o structură funcţională în acest moment şi am avut o primă cauză pe care am soluţionat-o în termen de şase săptămâni, respectând toate garanţiile procesuale. O federaţie a fost destul de curajoasă să ne transfere autoritatea deja. Ştim că procedura de transfer este anevoioasă, pentru că trebuie modificat statutul şi a fost o federaţie care şi-a schimbat statutul şi-a introdus Tribunalul Român de Arbitraj Sportiv în statut. Şi deja suntem în discuţii cu alte federaţii care doresc să colaboreze cu noi într-o formă sau alta. Avem o mare responsabilitate, pentru că nu ne putem juca cu viaţa unui sportiv", a declarat Jura.





Tribunalul Român de Arbitraj Sportiv este plasat sub autoritatea administrativă şi financiară a Asociaţiei Române de Arbitraj Sportiv, al cărei preşedinte este Sabin Gherdan. Acesta a explicat că TRAS are rolul de a degreva judecătorii de cauzele din domeniul sportiv.



"Conform regulilor, Tribunalul Român de Arbitraj Sportiv şi-a propus să soluţioneze fiecare dosar într-un termen mediu de 4-6 luni, respectiv câteva zile în cazurile urgente. Până în acest moment Asociaţia Română de Arbitraj Sportiv a parafat o înţelegere cu o federaţie sportivă prin intermediul căreia toate litigiile arbitrabile pe acea ramură sportivă sunt deferite TRAS. De asemenea, ne aflăm în discuţii cu alte şase federaţii cu care sperăm să parafăm înţelegeri până la finalul acestui an. Într-un context naţional în care în anul 2022 un număr de 3.987 de judecători la nivel naţional au avut de soluţionat peste 3,7 milioane de dosare, echivalentul unei medii de 965 de dosare per judecător, ne propunem prin prezentul proiect să degrevăm instanţele de judecată, mai ales în dreptul sportului. Astfel, ne propunem să devenim alternativa principală de soluţionare a disputelor din dreptul sportului, cât şi un mijloc simplu rapid şi accesibil de soluţionare a acestora", a afirmat Gherdan.





Preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport, Elisabeta Lipă, a afirmat că îşi doreşte ca avocaţii implicaţi în acest proiect să ajute ANS la modificarea Legii Sportului.



"Sportul chiar are nevoie de dumneavoastră. Avem nevoie de sfaturile dumneavoastră, avem nevoie de o legislaţie care să fie în concordanţă cu tot ceea ce ni se întâmplă în acest secol. Este greu în sport, nu este întotdeauna îndeajuns să fii bun şi ajutorul pe care dumneavoastră îl daţi astăzi este foarte important, şi nu doar în privinţa litigiilor, pentru că eu vă spun sincer că îmi doresc să avem cât mai puţine litigii. Dar îmi doresc ca împreună cu dumneavoastră să modificăm acea lege a sportului, pentru că ambiţia nu m-a părăsit încă. Mă bucur că acest Tribunal Român de Arbitraj Sportiv va ajuta sportul românesc", a afirmat Lipă.





Tribunalul Român de Arbitraj Sportiv are în componenţă 6 arbitri: Andrea Chiş, Mădălina Diaconu, Cristian Jura, Ovidiu Miheţ, Dan Oancea şi Mihaela Tăbârcă.



La evenimentul de lansare a Tribunalului Român de Arbitraj Sportiv au asistat preşedinta ANS, Elisabeta Lipă, preşedinta Federaţiei Române de Baschet, Carmen Tocală, preşedintele Federaţiei Române de Rugby, Alin Petrache, preşedintele Federaţiei Române de Lupte, Răzvan Pîrcălabu, preşedintele Federaţiei Române de Tenis de Masă, Cristinel Romanescu, şi preşedintele Federaţiei Române de Haltere, Alexandru Pădure.