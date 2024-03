Cristian Popescu Piedone cere demisia Laviniei Șandru din PUSL

Cristian Popescu Piedone, președintele executiv al Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), îi cere Laviniei Șandru să demisoneze din partid. Fosta jurnalistă este președintele Institutului de Studii Social Liberale și coordonează activitatea de comunicare a partidului.

„PUSL nu are nevoie de toți infiltrații și oameni care ne dau nouă sfaturi despre cum să facem politică. Îi cer demisia imediat din Partidul Umanist Social-Liberal. Astfel de oameni nu au ce căuta în partidul nostru”, a declarat Cristian Popescu Piedone.

Potrivit unor surse din PUSL, Laviniei Șandru i se reproșează proasta gestionare a comunicării, inclusiv prin intermediul site-ului partidului, în contextul publicării unui sondaj în care Piedone apare ca favorit la Primăria Capitalei.

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a comandat un sondaj realizat de către cei de la Verifield, pentru a vedea cum stă în cursa pentru al doilea mandat de primar general. Surpriza mare este că în acest sondaj, favoritul pentru Primăria Capitalei este Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5. DETALII AICI!

Într-o intervenţie la Antena 3 CNN, Piedone spune din nou că 100% va candida, dar îşi exprimă temeri cu privire la acurateţea sondajului publicat de actualul edil al Bucureştiului.

"Sondajul ăsta, otrăvit şi hoţ, publicat de Nicuşor Dan, este un sondaj extrem de măsluit. Eu am campanii cât are el ani de viaţă. Nu poate să îmi spună mie într-un sondaj că alianţa AER- Partidul Verde are 3,9% şi AUR are 4,1%. Este imposibil! 2. Vor să pună presiune pe electoratul nehotărât. Vor ca sondajul lui Nicuşor Dan să fie o capcană, o intoxicare întinsă bucureştenilor.", a spus Cristian Popescu Piedone.