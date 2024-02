Cristiano Bergodi, după 1-0 cu fosta echipă: 'Cu această atitudine putem face lucruri frumoase. Mergem înainte cu un moral extraordinar de bun'

Tehnicianul formaţieii Rapid, Cristiano Bergodi, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu CFR Cluj, scor 1-0, că i-a plăcut prestaţia elevilor săi, el precizând că echipa are acum “un moral extraaordinar de bun”.

“Ne gândim acum opt ani când am retrogradat şi am pierdut aici penultimul meci. S-a întors roata. Mă bucur foarte mult. A trebuit să schimbăm doi jucători neprevăzut, a fost greu. Mi-au plăcut băieţii, au avut atitudine mai multă şi mi-a plăcut cum au acoperit spaţile. Mă bucur mult. Sunt sigur că victoria asta, dacă noi vom juca astfel, cu această atitudine şi dorinţă, putem face lucruri frumoase. Am o echipă bună, compettivă. Nu era un meci decisiv, ne bucurăm pentru că e a patra victorie şi mergem înainte cu un moal extraordinar de bun pentru că nu este uşor să câştigi aici la CFR”, a spus Bergodi.

Formaţia CFR Cluj a fost învinsă, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Rapid, într-un meci din etapa a 25-a a Superligii.