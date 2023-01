Criza din SUA - În lipsa unui președinte (al Camerei) o parte din guvern nu mai poate funcționa

Congresmenii din Camera Reprezentanților sunt încă așteptați să depună jurământul. Ei nu-i pot ajuta pe colegi și nu pot primi informații cu caracter secret, neputând nici să programeze audieri sau să adopte legi. La un moment dat, s-ar putea chiar să nici nu poată fi plătiți.

În Camera Reprezentanților, are loc dramă de ordin personal și una de ordin politic, având în vedere că deputatul Kevin McCarthy încearcă, dar continuă să eșueze în tentativele sale de a deveni președinte al Camerei. Demersul său are implicații care se răsfrâng și asupra țării, mulți întrebându-se ce se întâmplă atunci când una dintre camerele legislativului încetează să mai funcționeze, relatează The New York Times preluat de Rador.

În lipsa unui președinte, Camera Reprezentanților din Statele Unite devine o entitate inutilă. Din cauză că niciunul dintre ceilalți membri ai săi nu poate depune jurământul înaintea alegerii unui președinte, niciunul dintre congresmeni nu poate acționa într-un caz de urgență sau de criză, doar reprezentanții aleși având acest drept. În lipsa unui regulament adoptat, procesul legislativ nu poate avansa, nicio lege și nicio rezoluție neputând fi adoptate.

În lipsa unui președinte, Camera nu-și poate îndeplini sarcina de a superviza guvernul federal sau orice altă instituție. Camera nu poate convoca martori în fața comisiilor, iar cei aleși nu pot acționa pentru a veni în ajutorul celor care i-au ales.

Legiuitorii reveniți la post și-au pierrdut dreptul de a primi informații confidențiale din partea armatei sau din partea serviciilor de informații din cauză că, nedepunându-și jurământul, ei nu au devenit oficial membri ai Congresului.

„Dacă va apărea o reală situație de urgență, noi n-am putea acționa”, a declarat Jerrold Nadler, un reprezentant al Partidului Democrat din New York. „Fie republicanii nu înțeleg asta sau înțeleg, dar nu le pasă. Nu știu ce e mai rău, dar atâta timp cât asta durează, țara e într-un mare pericol”.

Potrivit legii, înainte ca membrii Congresului să poată acționa, Camera trebuie să aleagă un președinte.

Dan Kildee, un democrat din statul Mishigan, și-a exprimat speranța ca, în cazul apariției unei urgențe, republicanii vor putea să se reunească rapid în jurul unui președinte al Camerei, astfel încât Congresul să poată reacționa. Dar el se teme că s-ar putea ca acest lucru să nu fie posibil, dat fiind adâncul blocaj din sânul partidului.

„Dacă apare vreo situație de urgență care să necesite intervenția Congresului, la capătul tunelului nu se întrevede nicio luminiță, iar pentru noi se anunță o situație periculoasă”, a mai spus Kildee. „Om vrea oare să facem ceva? Dată fiind actuala ‚înghesuială’, nu știu dacă așa ceva este realizabil”.

Îngrijorarea nu se manifestă doar printre democrați. 17 republicani din Camera Reprezentanților, totodată veterani de război, au organizat pe seară o conferință de presă, criticându-i pe membrii de extremă-dreaptă pentru că blochează Camera Reprezentanților, împiedicând-o să-și aleagă un președinte și să se pună pe treabă.

Reprezentantul Mike Gallager, un republican din Wisconssin și fost pușcaș marin, ar fi urmat să prezideze o comisie special formată pentru a examina agresiunile Chinei, dar, miercuri, nu i s-a permis să participe la ședința programată cu șefi ai armatei într-un birou compartimentat de înaltă securitate – cunoscut sub inițialele SCIF (Sensitive Compartmeted Information Facility, n. red.), întrucât el trebuia să fi depus jurământul în calitate de membru al noului Congres.

„Sunt informat de Securitatea Camerei că, practic, nu mi se permite acest lucru”, a spus el. „Nu mă pot întâlni la SCIF ca să conduc o ședință de primă importanță”.

Reprezentantul Byron Donalds, un republican din Florida, care a renunțat să-l mai sprijine pe McCarthy și l-a contestat pentru funcția de președinte, a declarat că, în opinia sa, temerile vizând securitatea națională sunt exagerate. „Președintele Biden ar putea gestiona o criză vizînd securitatea națională atâta timp cât Camera rămâne blocată”, le-a spus Donalds reporterilor. „Știm cu toții că, dacă apare o criză vizând securitatea naațională, președintele Statelor Unite iese primul în față”, a spus el.

Alții sunt îngrijorați de niște probleme ceva mai comune, cum ar fi lipsa unor servicii în cazul în care niciunul dintre birourile Congresului nu mai funcționează.

„Asta naște o tonă de întrebări legitime”, a scris pe Twitter Billy Long, un republican din Missouri care, marți dimineața, și-a părăsit funcția invocând clauza celui de-al ‚117-lea Congres ‚(o ședință comună a Senatului și a Camerei Reprezentanților, cunoscută drept ‚al 117-lea Congres’, instituită pe data de 3 ianuarie 2021, în ultimele săptămâni ale președinției lui Donald Trump, care ulterior s-a ținut periodic pe parcursul primilor doi ani ai președinției lui Biden, ea fiind suspendată pe 3 ianuarie 2023, n. red.). „Cine ar putea ajuta legal vreunul sau pe toți cetățenii noștri în privința unor probleme de care, în mod normal, ne izbim zilnic? Pașapoarte, IRS (Internal Revenue Service – Serviciul Veniturilor Interne, n. red.), problemele celor de la #Veteran, SBA (Small Business Association - Asociația Micilor Afaceri, n. red., Poșta, problemele vizând imigrația, Corps of Engineers (Departamentul Proiectanților din Armata SUA, n. red.), etc., cine poate fi plătit? La plecare sau la venire?”

Long și-a schimbat biografia de pe Twitter ca să evidențieze dificultatea situației.” Mai sunt încă congresman dacă @Eric Burlinson (Reprezentant șI, ulterior, senator repiblican în parlamentul local din Missouri, n. red.) depune sau nu jurământul? Cui îi mai pasă de ‘tarabă’? Bine ați venit în Bizaroland (Țara Bizareriilor)”.

Dar experții din justiție se îndoiesc că, în lipsa unui președinte, Camera – a doua ca importană după președinte - ar putea lua vreo deciziie

De peste 200 de ani, Camera a apelat, în activitatea sa, la prevederile Constituției și la o lege datând din 1789. Potrivit statutelor revizuite ale Statelor Unite, în prima ședință a Congresului,” înaintea oricărei alte activități”, președintele camerei trebuie să fie primul care depune jurământul, el ofiicind ulterior depunerea jurământului de către toți ceilalți membri prezenți.

Acest statut, împreună cu un altul, datând din 4 martie 1968, stipulează că alegerea președintelui este prima și cea mai importantă prioritate a Camerei Reprezentaanților. Acest lucru a fost reconfirmat pe data de 7 ianuarie 1997, când s-a hotărât că nominalizaea președintelui (Camerei) este un privilegiu constituțional mai important decât amânarea alegerii unui președintelui, până când revizuirea criteriilor de ordin etic se va fi încheiat.

Dat fiind tot acest istoric, unii congresmeni se întreabă acum dacă această cameră mai există măcar.

“Camera Reprezentanților nu e mai ales nefuncțională. Este total nefuncțională”, afirmă Nadler.

Reprezentantul Gerald E. Connolly, un democrat din Virginia, sublinia că a trecut mai bine de un secol de când camera s-a mai aflat într-o situația similară. El a sugerat eventuale schimbări în regulamentul Camerei, prin care să se instaleze un președinte interimar la sfîrșit de mandat, pentru a se evita niște disfuncționalități similare pe viitor. Dar Connolly a mai adăugat că unii republicani care cauzează asemenea perturbări fac exact lucrul pentru care au venit să-l facă din momentul intrării lor în Cogres să arunce totul în aer.

“Extremismul și disensiunile din grupul republican se întorc la coteț“, spus el.