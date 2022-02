Criza facturilor la energie zguduie mediul de afaceri: Unu din trei antreprenori concediază oameni, iar 8% își închid firma

Peste 34% dintre întreprinzători spun că reduc numărul de angajaţi, ca urmare a creşterii facturilor la electricitate şi gaze, iar 8% îşi închid firma, arată un sondaj realizat de Consiliul Naţional pentru Întreprinderi Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) şi publicat luni.

Astfel, jumătate dintre antreprenori au arătat că factura lor la electricitate a crescut cu 50%, o treime dintre ei spun că factura s-a dublat şi 15% au arătat că factura lor a crescut cu 200% şi peste. De asemenea, 0,41% au răspuns că factura nu a crescut sau a rămas la fel.În ceea ce priveşte facturile la gaze, 37% dintre antreprenori chestionaţi au răspuns că valoarea facturii a fost cu 50% mai mare, 29% au spus că factura s-a dublat şi aproape 20% au arătat că factura a crescut cu 200% şi peste. 5,4% au precizat că factura la gaze nu a crescut sau a rămas la fel."Întrebaţi ce măsuri vor lua, 76% au spus că vor reduce sau vor amâna investiţiile, ceea ce are un impact uriaş în societate şi în economie, pentru că înseamnă o pierdere a competitivităţii. Jumătate spun că vor diminua activitatea firmei, 38% că vor amâna achiziţia unor programe de digitalizare, ba chiar pentru unul din trei întreprinzători această perioadă va însemna reducerea numărului de angajaţi. De asemenea, 8% spun că vor închide firma. Deci practic una din 10 firme se va închide în perioada următoare", a afirmat preşedintele CNIPMMR, Florin Jianu, într-o conferinţă de presă.Totodată, în cazul diminuării sau închiderii activităţii firmei, 42% dintre antreprenori vor disponibiliza 1-9 angajaţi, 11% vor disponibiliza 10-49 angajaţi, 1,3% - între 50 şi 250 angajaţi şi 1,3% - 250 de angajaţi, în timp ce 39% nu vor disponibiliza.Întrebaţi dacă au crescut sau vor creşte preţurile produselor sau serviciilor lor în următoarea perioadă, 17% dintre antreprenori spun că vor creşte cu peste 30%, 42% au menţionat că vor scumpi cu ponderi între 10-30%, 19% spun că vor creşte sub 10%, iar 20% spun că nu au crescut sau nu vor creşte."Piaţa nu acceptă aceste scumpiri, astfel că producţia va scădea şi vom importa mai mult, ceea ce înseamnă inflaţie şi scăderea puterii de cumpărare, iar banii pleacă în afara ţării. După doi ani de pandemie, avem o populaţie care nu îşi permite scumpiri în acest moment, un milion de oameni au fost în şomaj tehnic din cauza pandemiei, populaţia este sărăcită, economia este slăbită. Trebuie să identificăm unde se duc toţi aceşti bani pe care îi plătim în facturi şi acele companii care fac profituri sau speculaţii trebuie impozitate 90%", a subliniat preşedintele CNIPMMR.Potrivit acestuia, unele IMM-uri ar trebui încadrate în capitolul consumatori vulnerabili.Sondajul a fost realizat în perioada 2-14 februarie şi au răspuns 2.260 de întreprinzători."Dintre ei, 56% activează în domeniul producţiei, 21,9% în comerţ şi 21,5% în servicii. Aceasta arată că impactul nu afectează un domeniu sau altul, ci pe toate. 98,5% spun că resimt scumpirile", a precizat Jianu.În concluzie, 80% dintre antreprenori spun că este necesară reglementarea pieţei pe întregul lanţ energetic şi stabilirea unui plafon al comisionului perceput de maximum 10-15% şi două treimi spun că este nevoie de măsuri urgente de susţinere pentru dezvoltarea de unităţi proprii de energie, inclusiv finanţarea IMM-urilor în vederea instalării de panouri fotovoltaice.Alte măsuri propuse sunt deblocarea programului Electric Up şi acordarea de urgenţă a finanţării şi emiterea de vouchere pentru achiziţia de energie electrică, gaze şi carburanţi.Astfel, CNIPMMR propune în domeniul energiei înfiinţarea programului IMM Prosumer, prin care firmele să poată achiziţiona capacităţi de producţie sub 400 kW, pentru consum propriu.Valoarea totală a granturilor ar fi de 800 de milioane de euro, iar banii ar urma să provină din Fondul de Modernizare. Pentru un proiect, valoarea maximă ar urma să fie de 300.000 de euro, din care 200.000 de euro granturi şi 100.000 de euro contribuţie proprie.Acest program ar putea avea 4.000 de beneficiari.