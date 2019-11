CTP șterge pe jos cu Viorica Dăncilă: 'Doi ani am fost silit și umilit să vorbesc despre această persoană'

Gazetarul Cristian Tudor Popescu s-a declarat mulțumit de înfrângerea Vioricăi Dăncilă în alegerile prezidențiale, mărturisind că vreme de doi ani s-a simțit umilit să vorbească despre"o asemenea persoană". Potrivit gazetarului românia a scăpat de "rușinea de a avea în fruntea statului pe un asemenea post, o asemenea persoană".

"Dacă va rămâne președinte al PSD nu putem știși oricum nu se întâmplă mâine debarcarea ei, nu prea au soluție, în momentul de față cei de la PSD. Contraselecția perfectă pe care a operat-o Dragnea vreme de trei ani de zile...dar nu mă mai interesează. Dați-mi voie și mie în sfârșit, carevasăzică, vreme de un an și ...aproape doi ani am fost silit și umilit să vorbesc despre această persoană, pe care am vazut-o adineauri, doamna asta. Sper să nu mai fiu nevoit..., să iasă din prim-plan, să se ducă acolo la ea în partid, să facă ce-o vrea, să rămână în veci președintele PSD, dar e bine că ne-a scutit de această, nu știu, rușine, după părerea mea, de a avea în fruntea statului, pe un asemenea post o asemenea persoană", a declarat gazetarul Cristian Tudor Popescu.