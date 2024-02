Cupa Africii pe Naţiuni: Coasta de Fildeş a învins Nigeria şi a câştigat pentru a treia oară competiția

Coasta de Fildeş a câştigat duminică cea de-a 34-a ediţie a Cupei Africii pe Naţiuni, învingând Nigeria cu scorul de 2-1 în finala disputată pe teren propriu la Abidjan.

Troost-Ekong a deschis scorul pentru Super Eagles (minutul 38), dar Kessié a egalat apoi pentru Elefanţi (62), înainte ca Haller să facă diferenţa (81), chiar spre finalul meciului.

Coasta de Fildeş şi-a adjudecat pntru a treia oară trofeul, după cele din 1992 şi 2015.

???? ???????????? ???????????????????????????????????? ????



???????? Côte d’Ivoire are crowned African Champions for the third time in their history! ????#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/Y2xx7l1JAb