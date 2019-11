Dacian Cioloş: Alianţa USR-PLUS va avea candidaţi unici pentru toate localităţile din ţară

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat duminică, la Cluj, că Alianţa USR-PLUS va avea candidaţi unici pentru toate localităţile din România, aceştia urmând să fie desemnaţi după alegerile prezidenţiale, scrie Agerpres.

"Acesta a fost planul nostru, să ne concentrăm pe alegerile prezidenţiale în acest moment. Fiecare dintre cele două partide din alianţă, şi PLUS, şi USR, să-şi pregătească potenţialii candidaţi care să înceapă să se prezinte şi imediat după alegerile prezidenţiale dintre candidaţi vom alege un candidat al alianţei. Ştiţi bine care a fost rezultatul alianţei la alegerile europarlamentare, care e potenţialul aici, vă asigur că această competiţie între Emil Boc, care este un candidat redutabil, trebuie s-o recunoaştem, şi Alianţa USR-PLUS, care vine cu un suflu nou, care vine cu idei şi mod de adaptare foarte bine adoptate la acest sector, care creşte economia Clujului, această competiţie va fi în interesul clujenilor şi în interesul unui Cluj european. Nu vom fi deloc în întârziere, vom avea oferta la momentul oportun pe masa clujenilor. (...) Pentru toate localităţile din ţară, alianţa are ca obiectiv să vină cu candidaţi unici", a spus Cioloş într-o conferinţă de presă.

Citește și: VIDEO ȘOCANT - Șofer filmat în depășire neregulamentară: 'Îl omoram pe ăla, care e problema? Am asigurare. Mi se fâlfâie'



Preşedintele USR, Dan Barna, a precizat că în lunile următoare vor fi prezentaţi candidaţii.



"Imediat după alegerile prezidenţiale, în toate filialele USR-PLUS, vom finaliza activităţile de identificare a candidatului unic al alianţei şi vom avea peste tot candidaţi, dar în lunile care urmează, până la locale, vor fi foarte prezenţi în dezbaterea publică internă", a mai spus Barna.



Candidatul USR PLUS la Preşedinţia României, Dan Barna, are programată, duminică seară, alături de preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, o întâlnire cu alegătorii din Cluj.