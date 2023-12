Dacian Cioloş, despre Schengen: Reprezentanţii României trebuiau până acum să negocieze

Europarlamentarul REPER Dacian Cioloş a declarat marţi, despre aderarea la Schengen, că reprezentanţii României trebuiau până acum să negocieze, pe toate planurile, pentru ca până la finalul acestui an să avem o decizie politică şi că reproşează conducerii actuale, preşedintelui şi premierului, că nu reprezintă interesele românilor, cu demnitate şi fermitate şi că prin asta, alimentăm retorica extremistă şi din cauza acestor greşeli strategice, vedem cum cresc în România sentimentele anti-europene.

”Haideţi să precizăm cine trebui să facă din România, Guvernul şi preşedintele, pentru că acum decizia este în Consiliul UE şi Consiliul European şi acolo România este reprezentantă de reprezentantul Guvernului în Consiliul de miniştri şi de preşedintele României în Consiliu. Acolo trebuie să se ia decizia şi acolo, reprezentanţii României trebuiau până acum să negocieze şi politic şi instituţional, şi administrativ şi pe toate planurile, pentru ca până la finalul acestui an să avem o decizie politică”, a afirmat Dacian Cioloş, în emisiunea Proiect de ţară: România, de la Prima News, despre demersurile pentru aderarea la Schengen.

Cioloş a precizat că ideea cu aderarea în etape este pe masă încă din 2016, când a preluat acest dosar tot în stadiul de suspendare a unei decizii şi neclaritate.

”Negociasem atunci să avem o decizie politică în 2017 de aderare a României la Schengen, după ce am fi rezolvat şi problema MCV-ului şi în primăvară am fi intrat în Schengen cu aeroporturile şi în vară sau începutul toamnei şi şi cu frontierele terestre.

El a menţionat că este important să avem decizia politică, chiar dacă ar fi fost o diferenţă de şase luni între aderarea cu aeroporturile şi spaţiul terestru.

”E vorba de negocieri. Dincolo de retorica publică pe care tot am văzut-o la politicienii noşti de la PNL şi PSD, care au responsabilitatea să negocieze, rezultatele se obţin nu umflându-şi muşchii, domnul Rareş Bogdan, care mi-e prieten altfel, la televizor, ci având un ministru de Interne care ştie să negocieze, având un premier care ştie să negocieze şi mai ales având un preşedinte care ştie să demonstreze în Consiliul European că România, ca al şaselea stat membru, trebuie respectată şi că cetăţenii români trebuie respectaţi. Asta mă doar pe mine, că noi am ratat în 2017 tot din cauza PSD-ului aderarea, pentru că dacă nu ar fi fost povestea cu Dragnea şi Grindeanu şi Ordonanţa 13, nu ar fi aruncat în aer posibilitatea eliminării MCV-ului, noi am fi putut avea decizia privind aderarea la Schengen în 2017”, a mai spus Cioloş.

Europarlamentarul REPER a precizat: ”Eu asta reproşez conducerii actuale a României, preşedintelui şi prim-ministrului şi Guvernului, că nu reprezintă interesele românilor cu demnitate şi fermitate şi că prin asta, alimentăm retorica extremistă şi din cauza acestor greşeli strategice, vedem cum cresc în România sentimentele anti-europene”, a menţionat Dacian Cioloş.