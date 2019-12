Damjan Djokovic, după calificarea CFR-ului Cluj: 'Am reușit să obținem 12 puncte într-o grupă foarte tare'

Damjan Djokovic, autorul celui de-al doilea gol al lui CFR Cluj în meciul cu Celtic, de joi, scor 2-0, a vorbit despre cât de importantă este calificarea obținută de formația sa în șaisprezecimile de finală ale Europa League, anunță MEDIAFAX.

"Mental a fost foarte greu. Când joci un meci în care și un punct e suficient, e greu când nu știi dacă trebuie să ataci 100% sau să stai mai mult să aștepți adversarul. Am făcut un meci bun, am câștigat contra unei echipe mari. Am reușit să facem 12 puncte într-o grupă foarte tare. Am așteptat foarte mult golul, trecuse mult de când nu mai marcasem. Cred că a venit într-un moment foarte important.

Sincer, după tot drumul de calificare, unde am întâlnit adversari foarte tari, orice echipă e binevenită în șaisprezecimi. Presiunea a fost plăcută. Avem un grup cu experiență foarte mare. În ultimul an și jumătate am făcut treabă foarte bună în campionat, dar și în Europa", a declarat Djokovic, la Digi Sport.

CFR Cluj s-a calificat în şaisprezecimile de finală ale Europa League, joi seara, după ce a învins formaţia scoţiană Celtic Glasgow, scor 2-0, în ultima rundă din grupa E. Campioana României a încheiat grupa pe locul secund, cu 12 puncte.

Tragerea la sorţi pentru stabilirea meciurilor din şaisprezecimile de finală ale Europa League va avea loc luni, de la ora 14:00 (ora României), la Nyon (Elveţia). Partidele din această fază se vor disputa în zilele de 20, respectiv 27 februarie 2020.