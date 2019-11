Dan Barna avertizează PNL și Cotroceniul: Ajutăm PSD să se întoarcă la guvernare dacă Ludovic Orban va guverna un an

Candidatul Alianţei USR PLUS la Preşedinţia României, Dan Barna, a declarat joi, la Alba Iulia, că PSD "va căpăta, din nou, vânt în pânze" dacă nu vor fi alegeri anticipate. Barna a zis că va rămâne un guvern care nu ar avea o majoritate parlamentară şi va fi vulnerabil la "jocurile" Pro Romania, partid condus de Victor Ponta și pe care Barna l-a comparat cu vestitul haiduc oltean Iancu Jianu, potrivit Agerpres.

"E foarte clar că dacă nu vom merge spre anticipate, imediat după ce se vor finaliza alegerile prezidenţiale şi după ce va trece bugetul, şi vom avea un an acest guvern care nu are o majoritate parlamentară - vedem foarte clar jocurile pe care le face, astăzi, Victor Ponta, care se consideră un fel de Iancu Jianu al politicii de cârpeală pe care o trăim de 30 de ani - dacă vom avea acest guvern timp de un an, nu vom face decât să ajutăm PSD să se întoarcă din nou la guvernare, să capete, din nou, vânt în pânze. Iar asta ar fi cea mai proastă decizie pentru ceea ce înseamnă stabilitatea politică a României, pentru că ar însemna să ne batem joc de cei trei ani şi jumătate în care România a stat în stradă, protestând împotriva abuzurilor PSD", a declarat Barna, într-o conferinţă de presă.

El a spus că trebuie folosită "toată energia" pentru a avea un acord politic pentru organizarea de anticipate la începutul anului viitor.

În ceea ce priveşte învestirea unui nou guvern, Barna a afirmat că speră ca Ludovic Orban să realizeze majoritatea de care e nevoie.

"Luni, sper să putem avea un vot pe învestirea unui nou cabinet, guvernul Ludovic Orban. Port în mod constant o discuţie cu premierul desemnat, am încredere şi i-am reamintit şi îi solicit constant să ... sper să-şi realizeze majoritatea de care e nevoie. Luni sper să fie cvorum. Sper ca PSD să înceteze această agăţare disperată de o putere care nu le mai aparţine, o putere pe care au pierdut-o legitim şi democratic în Parlament, prin moţiune de cenzură, astfel încât de luni să avem un guvern şi să începem să mergem spre o Românie care începe să se însănătoşească", a declarat Dan Barna.

În ceea ce priveşte decizia asupra menţinerii sau nu a celor trei miniştri respinşi în comisii în formula de guvern propusă spre vot Parlamentului, aceasta aparţine exclusiv premierului desemnat, a punctat Barna.

"Este o decizie pe care şi-o asumă şi asupra căreia nu am de ce să comentez. Ceea ce însă pot să spun, fără niciun fel de îndoială, e că USR va rămâne acel partid consecvent pe mesaje şi pe poziţie. (...). Vom fi prezenţi la votul de învestitură, toţi colegii mei vor fi acolo, nu există niciun fel de problemă, respectăm angajamentul. (...). Ne vom respecta angajamentul şi cuvântul dat", a mai spus candidatul Alianţei USR-PLUS, aflat joi în turneu electoral în judeţul Alba.