Dan Petrescu, după meciul cu Jablonec: Meci perfect, ne-am trezit puţin cam târziu / Reacţia tehnicianului când a fost întrebat dacă a fost contactat de FRF

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat joi seară, după meciul cu Jablonec, scor 2-0, că partida a fost una perfectă, însă formaţia sa s-a trezit “cam târziu”, anunță news.ro.

„Am jucat cu o echipă foarte bună, solidă, care face pressing, cu intensitate, nu a fost uşor. Am avut şi noi puţină şansă în Europa, am marcat după o acţiune extraordinară a lui Manea. Ştiam că vor risca, ştiam că vor fi spaţii. Au avut nişte ocazii pe final. Dacă am fi luat gol, eram puţin supărat. Aşa e 2-0, meci perfect, ne-am trezit puţin cam târziu. Merită şi băieţii o victorie, nu cred că meritam 4 puncte în această grupă, cel puţin 6 sau 7. Ştiţi şi voi cum a fost primul meci, venisem de câteva zile. Important e că am câştigat azi. Denis a intrat bine, nu era uşor nici pentru el. Atitudinea a fost bună, chiar dacă a greşit câteva mingi. Vor fi trei meciuri în şapte zile, nu va fi uşor, băieţii nu sunt roboţi. Trebuie să aleg cea mai în formă echipă. Nu ştiu dacă Omrani va fi recuperat”, a spus Petrescu, potrivit sport.ro.

La final, Petrescu a fost întrebat dacă a fost contactat de Federaţia Română de Fotbal, având în vedere zvonurile cum că Mutu ar fi favorit pentru preluarea postului de selecţioner. “Ce treabă am eu la meciul ăsta cu întrebarea asta? Azi e 20 decembrie? Mulţumesc, seară bună!”, a reacţionat antrenorul.

Potrivit sport.ro, tehnicianul a avut o reacţie nervoasă la conferinţa de presă de după meci, deranjat de faptul că a trebuit să aştepte destul de mult după declaraţiile făcute de antrenorul celor de la Jablonec şi ale unuia dintre jucătorii formaţiei oaspete.

"Ce am făcut mă? Stăm până mâine? N-am auzit în istoria fotbalului un jucător să fie la conferinţă, jur! Am stat aici jumătate de oră să aştept! De dimineaţă până seara muncesc, am şi eu nevoie de puţină pauză", a fost replica antrenorului campioanei României.

"Dacă nu era o victorie, era mare stres, de aceea am băgat ce mai bună echipă. Am întâlnit un adversar puternic, care s-ar fi bătut la titlu în Liga 1. Mâine trebuie să uităm, să ne gândim la meciul cu Mioveni", a mai afirmat Petrescu.

Formaţia CFR Cluj a învins, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0) echipa Jablonec, în ultima etapă a grupei D a Conference League.

Golurile au fost marcate de Debeljuh ’45, ’82.

CFR Cluj a înregistrat următoarele rezultate în grupele Conference League: scor 0-1 în deplasare cu Jablonec, scor 1-1 acasă cu Randers, scor 0-1 acasă cu Alkmaar, scor 0-2 în deplasare cu Alkmaar, scor 1-2 în deplasare cu Randers şi scor 2-0 acasă cu Jablonec.

Clujenii au terminat pe ultimul loc în grupă.