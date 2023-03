Dana Budeanu: Ironia Sorții - Pensiile speciale

IRONIA SORTII - PENSIILE SPECIALE

Are Universul cateodata asa un mod ironic de a regla lucrurile, incat iti vine sa razi in hohote fara oprire. Cazul PENSIILOR SPECIALE se incadreaza fara discutie in acest tipar. Nu mai reiau discutia legata de sume si impactul financiar, deoarece acest subiect l-am atacat intr-un alt articol pe Verdict App. Ceea ce vreau sa subliniez azi, este doar ironia servita militarilor, rezervistilor si magistratilor prin intermediul trotinetarilor usr-isti.

Asa cum stim cu totii, PNRR a fost lasat pe mana dreptei inteligente plina de voci asurzitoare lipsite de creier sau continut. De la Ghinea Sandala pana la Socata sau pensatii PNL, cu totii au tratat subiectul in nota obisnuita de sictir. Autosuficienti si apasati de inteligenta sclipitoare, marii conducatori au trecut toate aberatiile posibile in PNRR-ul secretizat sfidand normele democratice ale acestui stat. Noua clasa politica iesita din drama Colectiv a fost atat de adulata de presa mainstream, incat era si firesc ca acesti imberbi lipsiti de realizari profesionale sa ajunga sa creada intr-o zi ca inteligenta ii caracterizeaza chiar daca viata le demonstrase exact contrariul pana atunci.

Miscarea de improspatare a clasei politice a fost o creatie 100% a institutiilor de forta de atunci, dornice sa indeplineasca marele vis erotic american de distrugere a PSD in Romania. Marea enigma a tranzitiei din aceasta tara, care nu a putut sa fie deslusita de Soros din 1990 si pana astazi, este reprezentata de forta stangii de a canaliza votul romanilor. Dupa 2014, au fost arestati aproape toti liderii, au fost batjocoriti toti votantii Psd, au fost scosi la stalpul infamiei toti sustinatorii stangii, in speranta ca acest partid va disparea pentru a face loc geniilor progresiste izvorate din ong-uri si retele de nepotism rezervist. Toate s-au finalizat cu instalarea guvernului ZERO care a sadit mugurii unei noi victorii zdrobitoare a stangii. In fapt, nicio surpriza pentru orice creier caracterizat de minim doi neuroni, care intelege ca o tara nu poate fi condusa de niste ghiozdanari pe trotinete care sosesc in bermude si sandale prin Guvern.

Zecile de milioane canalizate in diversele ong-uri pentru finantarea acestor trepadusi s-au evaporat aproape instant in decurs de cativa anisori.

Acest partid balama cladit pe sufletele Colectiv nu a lasat nimic remarcabil pentru istoria acestei tari. Sclipitorii trotinetari au reusit alaturi de marele rocker afumat Citu sa imprumute Romania cat pentru doua generatii intr-un dispret total asupra tuturor. Cu aroganta unui elev tamp care nu stie lectia in fata profesoarei, au creionat un PNRR aberant care astazi loveste in plin in cei care au imaginat toata aceasta arhitectura. Singura realizare a USR, acesti idoli ai magistratilor si rezervistilor, a fost sa isi bata joc de carierele lor infigand un cui puternic in PNRR pe care nimeni nu il mai poate scoate. Inca o data, Universul a demonstrat ca ironia sortii este un mod prin care el reuseste sa echilibreze diferitele evenimente efemere ale vietii.

Ca cercul sa fie complet inchis, cu totii au ajuns la mana PSD sperand ca acest partid se va lupta sa puna ordine in prostiile trimise la Bruxelles de idolii lor. Se roaga pe ascuns ca acest partid sa gaseasca niste solutii normale, pentru ca batjocura trecuta de trotinetari in PNRR sa fie stearsa de pe fata pamantului. Pensiile speciale, la fel ca si salariile unor categorii profesionale, sunt o dovada de respect aratata unor oameni care ar trebui sa se dedice fata de aceasta tara. Faptul ca ei o fac sau nu este problema lor, dar orice stat normal trebuie sa creeze stimulente pentru ca institutiile de forta sau justitia sa fie conduse de cei mai buni. Cat timp nu vom iesi din paradigma de saraci, in care presedintele sau premierul trebuie sa castige cat un angajat mediu la o multinationala, nu vom avea nicio sansa.

Presedintele Romaniei trebuie sa iasa milionar pe acte dupa un mandat, la fel ca orice director general de la o corporatie respectabila.

Toti judecatorii nu sunt precum Camelia Bogdan, exact la fel cum toti procurorii nu sunt Portocala. Primul pas spre dezvoltarea acestui stat este respectul pe care il aratam anumitor functii prin stimulentul financiar oferit. De abia in pasul doi trebuie sa vedem daca selectia este cea corecta sau nu. Orice altceva este doar o mocirla prin care ne batem joc de noi. Singapore a ales acest drum si in decurs de cateva decenii a ajuns Elvetia Asiei plecand de sub pamant. Las doar un exemplu pentru ca trotinetarii inghiozdanati sa aiba pe ce pune mana sa citeasca.

un comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App