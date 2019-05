Dani Coman, după înfrângerea din Liga I: CFR Cluj ne-a dat cu terenul în cap

Dani Coman, președintele celor de la Astra Giurgiu, nu a avut pic de milă de băieții lui Costel Enache. CFR Cluj s-a impus cu 5-1 în etapa a opta din play-off, iar fostul portar a explicat care au fost diferențele între clubul său și campioana României.

"La modul în care am jucat noi şi la cum ne-am prezentat cred că ne putea bate orice echipă din fotbalul românesc, nu din prima ligă.

Sunt extrem de multe lucruri pe care nu vreau să le discut, dar vom face o analiză săptămâna asta pentru că avem un meci important pe data de 25, finala Cupei şi trebuie să tragem un mare semnal de alarmă.

Sunt convins că au contribuit şi problemele financiare, pentru că fiecare om are nevoie de bani, dar şi eu am fost fotbalist şi indiferent de echipa la care am jucat, niciodată nu am fost plătit la timp. Că mi-am luat banii mai târziu, mi i-am luat, dar niciodată la timp. Dar atunci când intram la antrenament, sau în joc nu mă mai interesa partea financiară. Era vorba de orgoliu, de mândria mea, de demnitate. Iar în seara asta... Să mă scuze jucătorii, că i-am apărat de fiecare dată, dar eu nu am văzut niciun fel de orgoliu la niciunul dintre ei.

Presiune pe noi? Presiune pe CFR, care ne-a dat cu terenul în cap. Nu eşti fotbalist şi nu poţi face performanţă dacă joci la nivel mediocru şi eşti un perdant. Niciodată nu vei ajunge campion", a declarat Dani Coman, la finalul meciului, la Telekom Sport, care a vorbit și despre Azdren Llullaku, cel care nu l-a lăsat pe Denis Alibec să execute penalty-ul din minutul 66:

"Nu ştiu dacă el era desemnat de antrenor şi nu aş vrea să vorbesc în necunoştinţă de cauză. Trebuie să respectăm nişte reguli, iar cine nu respectă, trebuie să plătească. Llullaku va plăti dacă nu a respectat ce a zis antrenorul".

Astra are o statistică negativă în acest play-off, din opt etape a câștigat o singură dată, iar în restul de șapte meciuri a fost învinsă.

Clasament play-off

CFR Cluj - 47p.

FCSB - 42p.

Craiova - 36p.

Viitorul - 33p.

Astra - 24p.

Sepsi 20p.