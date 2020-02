Daniel Zamfir, ipoteză neașteptată: motivul din spatele susținerii lui Nicușor Dan de către PNL

Senatorul PSD, Daniel Zamfir, susține că PNL a ales să-l susțină pe Nicușor Dan pentru că sondajele le-au arătat acestora că s-au prăbușit. Zamfir consideră că această decizie a PNL arată faptul că electoratul nu mai are încredere în liberali și aceștia nu au un candidat cu șanse la Capitală.

”PNL, FARA CANDIDAT LA CAPITALA. IATA ADEVARUL DESPRE "VOINTA ROMANILOR"

De cate ori in ultimele lui l-ati auzit pe Orban invocand vointa romanilor? Anticipate ca asa vor romanii, distrugerea PSD ca asa vor romanii? Parea ca la alegeri ar fi avut PNL 57 la suta nu 27!

Iata cum vestea de azi a sustinerii lui Nicusor Dan pentru Capitala scoate adevarul la iveala! Nu doar ca marele partid nu are candidat care s-o invinga pe Gabi Firea, ci nu are candidat DELOC!

Cateva concluzii absolut obiective:

1. PNL este in cadere libera dupa dezastrele de la Guvernare; a pierdut major din cele 27 de procente. Ce dovada e pentru asta? Lipsa lor de speranta ca un candidat PNL ar putea sa creasca pana la locale astfel incat sa aiba o sansa impotriva Gabrielei Firea!

2. Rares Bogdan anuntase ca daca PNL nu are si nu are candidat, atunci va accepta sa candideze el. Nu o face, iar asta arata ca Orban-Citu au INGROPAT pana si simpatia pentru "number one", un personaj nou intrat in politica, beneficiar al unei sanse a "noutatii".

3. Orban de ce nu candideaza el insusi? Premierul laudat de Iohannis, autorul atator "reforme" si "victorii" in fata PSD?

Baieti, faceti public sondajul! Si pana atunci nu mai jigniti acest popor invocandu-i vointa!

P.S. Doamna Violeta, spaima liftierelor, cat sa fii avut in acest sondaj? In cel al CURS, presedinta PNL Bucuresti are 6 la suta!

Orban, ia-ti looserii si du-te!”, scrie Daniel Zamfir.