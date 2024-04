De la ce a pornit, de fapt, conflictul dintre Iran și Israel: scânteia care a aprins Orientul Mijlociu

Avioanele de război israeliene au distrus consulatul iranian din Damasc, ucigând șapte persoane, printre care și doi generali, potrivit autorităților de la Teheran. În atac a murit generalul Mohammad Reza Zahedi, care a condus forța de elită Quds în Liban și Siria până în 2016.

De asemenea, atacul i-a ucis pe adjunctul lui Zahedi, generalul Mohammad Hadi Hajriahimi, și alți cinci ofițeri, potrivit Gărzii Revoluționare a Iranului.

Un membru al Hezbollah, Hussein Youssef, a fost, de asemenea, ucis în atac, a declarat un oficial al grupului militant pentru Associated Press. Hezbollah nu a anunțat însă public decesul.

Relațiile dintre Israel și Iran sunt extrem de tensionate, după începerea războiului dintre Israel și Hamas. Iranul a amenințat în repetate rânduri Israelul și a folosit milițiile șiite Hezbollah (finanțate și controlate de la Teheran) pentru a lansa atacuri în Israel.

